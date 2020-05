"Es grave dejar de vacunar a los vecinos en plena pandemia"

El secretario de salud, Santiago Catalán Pellet, visitó el programa Hora 11 y se refirió a temas de actualidad en los que se trabaja desde el el gobierno local; además, aclaró la medida tomada de suspensión a la jefa de enfermería del hospital Luciana Molina.

"Estamos felices por cómo los vecinos están llevando adelante los cuidados para prevenir el coronavirus; hoy en Viamonte no tenemos casos confirmados y eso es muy importante, por eso tenemos que seguir cuidándonos, también estamos incorporando las pistolas de control de temperatura en ruta. El control térmico es una medida más de prevención, ya que no hay estadísticas que indiquen que su utilización haya detectado casos de coronavirus en la región", señaló el secretario de Salud y agregó que "al inicio de esta pandemia estuvimos a punto de comprar dos respiradores, pero el gobierno nacional confiscó toda la compra. Nosotros vamos a ir recibiendo respiradores de región sanitaria, sujeto siempre a la cantidad de casos que tengamos confirmados".ç

Consultado por la suspensión a la jefa de enfermería del hospital Luciana Molina , Catalán Pellet dijo que "el municipio afronta una caída importante de la recaudación y tiene dificultades para pagar horas extras. El último mes le pagamos al personal de salud en forma diferida el concepto de horas extras pero siempre estamos abiertos al diálogo con el sindicato; mientras nosotros conversábamos sobre los tiempos que necesitábamos para abonar esas horas, se decidió dejar a 70 personas sin vacunar en la Plaza Mamuelquen. Alguien decidió no mandar el móvil de vacunación mientras estábamos dialogando sobre el pago. Si la jefa de enfermería dio la orden de no vacunar, y no estaba decretado un paro aún, eso es motivo de una sanción. Para nosotros es grave dejar de vacunar en el marco de una pandemia a los vecinos. Yo no puedo permitir dejar gente en la calle sin vacunar y que no me avisen de la decisión. La salud es un servicio esencial, no podemos dejar de asistir a alguien por un conflicto gremial abierto. Acá no hay persecución política de nadie”.