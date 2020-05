Flexas y sus funcionarios se recortan el 20% de su sueldo

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, mantuvo una entrevista con radio Viamonte y se refirió a las medidas tomadas por la pandemia de coronavirus Covid-19. "Desde que el coronavirus pasó a ser una pandemia mundial, tuvimos que implementar medidas de aislamiento y controles poco simpáticos para gente de nuestro pueblo, personas acostumbradas a vivir su vida al aire libre, charlar con el vecino y jugar con sus hijos en una plaza, se vieron de un día para otro con cambios rotundos, hoy necesitamos la ayuda de todos ustedes y esa ayuda significa que se queden en casa"

Consultado sobre la economía municipal, Franco Flexas dijo que "hoy estamos en una situación difícil, no podemos dar aumento de sueldo, por suerte este mes los pudimos pagar el sueldo básico de todos los empleados municipales, pero no llegamos a las horas extras. Le pido a todos los municipales que entiendan que estamos en una situación complicada. Si no recibimos asistencia financiera no vamos a llegar a pagar sueldos el mes que viene. La gente ha dejado de pagar sus tasas y no tenemos como juntar el dinero que necesitamos”.

Por otro lado, el intendente dijo que "tomamos la decisión con todo el equipo de reducirnos nuestros sueldos un 20%, para acompañar y seguir juntando plata para el hospital. A la mayoría no nos sobra nada, pero entendemos que tenemos que ayudar al máximo posible para salir juntos de esta situación. Yo como intendente hace un mes que lo hago, aunque no lo haya anunciado públicamente. Todo el equipo de funcionarios que me acompaña, también a partir de este mes ya cobran un 20 % menos de su sueldo. Todo ese dinero es destinado a la compra de insumos para el hospital.”