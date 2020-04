Comienzan las salidas recreativas en Viamonte

A partir de este jueves 30, General Viamonte tendrá habilitadas las salidas recreativas y así comienza con una nueva etapa que, según indicó el intendente Franco Flexas, "representa una oportunidad de mostrar que hacemos bien las cosas como sociedad".

Cronograma de salidas

Niños de 0 a 12 años: lunes y jueves de 16 a 17, podrán andar en su cuadra, de esquina a esquina con el acompañamiento de un mayor.

Adultos mayores de 60 años: martes y viernes de 16 a 17, podrán caminar y trotar alrededor de su manzana.

Adolescentes y adultos de 13 a 59 años: miércoles y sábado de 16 a 17 podrán caminar y trotar alrededor de su manzana.

El jefe comunal informó que durante hora recreativa se prohíbe la circulación de autos, camiones, motos, bicicletas "así la gente puede dar vueltas sin problemas", también apuntó que "no se permiten las reuniones, es solo para hacer actividad fuera de casa, el que no quiere no sale, el que quiere usar tapaboca que lo use, basta con estar a dos metros del vecino".