Arman un centro de aislamiento en Los Toldos

En las últimas horas, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, y la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cascallar, detallaron nuevas medidas adoptadas en el distrito para dar batalla al Covid-19.

“Aunque aún no hay casos confirmados de coronavirus Covid-19 en el partido de General Viamonte, en los últimos días venimos trabajando fuerte para tener un sistema de salud preparado; con la experiencia que vamos recogiendo de las ciudades donde el virus está avanzando y que nos indica que podríamos estar, en los próximos días o semanas, en la etapa de la circulación social del virus; eso tenemos que evitar”, dijo Franco Flexas.

La secretaria de gobierno, Ana Paula Cascallar, quien acompaña en todos los vivos de Facebook al intendente Flexas, anunció que están armando las propuestas para elevar al gobernador Axel Kicillof con el objetivo de ver qué otras actividades se pueden exceptuar. "Esperamos poder ir abriendo poco a poco la actividad económica sin poner en riesgo a la población", señaló. Por su parte, Flexas informó que “en el salón de Bomberos Voluntarios armamos un centro de aislamiento extra hospitalario, donde van a ir los pacientes de Covid-19 con síntomas leves. Colocamos más de 50 camas para los vecinos de bajo riesgo que no pueden ir a su casa, porque viven con muchas personas en su domicilio.

En tanto, al hospital irán los pacientes con síntomas respiratorios más complicados, que necesitan aislamiento y mayores cuidados. "También creamos camas de internación intermedia y una nueva sala especial de hisopado para los controles respiratorios, estamos fortaleciendo el SAME, cuando alguien tiene síntomas no tiene que ir al hospital sino llamar al 107 y el SAME va a buscar a cada una de las personas que se determinan con riesgo; estamos fortaleciendo también todas las líneas de atención al vecino, el 2358- 41 04 48 y el 2358 41 05 36 de ayuda alimentaria".

Asimismo, remarcó que “estamos trabajando en total coordinación con el Gobierno Nacional y el gobierno de la Provincia” e hizo un especial agradecimiento “a todo el sistema de salud que le está poniendo una dedicación enorme” y al “sistema educativo, que está trabajando a distancia con el compromiso de todas las maestras y profesores”. También agradeció “a todas las áreas de apoyo del Gobierno nacional” y “a los vecinos del partido que están cada vez más entendiendo la situación y tomando decisiones responsables poniéndose su tapaboca para salir a la calle”.

“Entendemos que para los vecinos es un cambio en su modo de vida, pero es muy importante que todos acompañemos y asumamos la responsabilidad porque al virus lo frenamos entre todos. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta, es que la medida más efectiva es hoy quedarse en casa, especialmente para aquellos que tienen situaciones de riesgo, es muy importante”, enfatizó.

También anunció que en el hospital se creó una nueva sala de vacunación diferenciada de la sala de atención de guardias pediátricas, como estaba antes. Ahora hay un nuevo acceso a la sala de Rayos X, ya que antes se hacía en la guardia general y era muy peligroso ese contacto social. Otra de las innovaciones fue la instalación de un nuevo consultorio febril-respiratorio, que esta diferenciado del resto de los consultorios generales.