Primer caso sospechoso de coronavirus en Baigorrita

En el marco de los reportes diarios respecto del avance de la pandemia de coronavirus Covid-19, el gobierno municipal de General Viamonte anunció un caso sospechoso en la localidad de Baigorrita. Tras presentar síntomas y asistir a la Unidad Sanitaria, se activó el protocolo en el pueblo, mantuvieron al paciente en aislamiento preventivo y le realizaron el hisopado. Los resultados estarán en los próximos tres días.

En cuanto al caso, Franco Flexas dijo a la prensa local: "quiero darles tranquilidad, primero es un caso sospechoso, tomamos todos los recaudos y hasta ayer no era un caso sospechoso, hoy es un caso sospechoso pero puede ser otra cosa. Está aislado en el Hospital con su familia. No entremos en pánico, es cuidarnos, no desesperarnos, es tomar conciencia de que va a venir."