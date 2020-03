En el Distrito hay diez personas que están cumpliendo la cuarentena de aislamiento

Desde la secretaría de Gobierno del municipio, a cargo de Ana Paula Cascallar, y el intendente Franco Flexas, ante el momento extraordinario que se está viviendo, han realizado el viernes último un vivo desde la página de la Municipalidad de General Viamonte por Facebook para explicar las medidas tomadas hasta el momento.

Señalaron que se requiere del compromiso de cada uno para evitar la expansión del coronavirus y que se van a ir redoblando esfuerzos para seguir previniendo y anticipándo en todo para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Informaron que en el Distrito, concretamente en Los Toldos, hay 10 personas cumpliendo la cuarentena de aislamiento en su domicilio, tras haber arribado desde Estados Unidos, Europa y Brasil. Aparentemente, ninguna ha registrado síntomas. A su vez hay varias familias que ya terminaron su cuarentena y cumplieron los 14 días de aislamiento sin presentar síntomas.

Hasta el momento, no se registran casos sospechosos en el Distrito.

Sector comercial y de servicios

Las autoridades comunales señalaron cuáles son las actividades comerciales y de la producción permitidas y cómo deben actuar los ciudadanos respecto al aislamiento social.

Hicieron saber sobre las medidas tomadas respecto al sector comercial y de servicios, que deben tener en cuenta la población.

Las medidas son:

Los comercios que pueden abrir sus puertas de 7 a 19 hs son: supermercados, almacenes de barrio, farmacias, despensas de cercanía, panaderías, verdulerías, carnicerías y ferreterías.

Casas de comida: solo servicio de delivery hasta las 11 de la noche.

Trabajadores rurales: pueden hacer la cosecha, ir a tambos y también alimentar animales.

Solo puede salir una persona por vehículo (moto, auto, bicicleta) a realizar los mandados para comer en casa.

Urgencias médicas: solo emergencias por guardia. Llamar al 107 si tenés síntomas de coronavirus.

Recetas médicas: se realizan en el hospital de lunes a viernes de 11 a 12 hs.

Talleres mecánicos: solo los afectados a la cosecha pueden abrir por llamado de emergencia de un productor.

No se puede viajar a otra localidad a comprar mercadería comestible.

No se puede ir a otra localidad a visitar parientes, parejas, etc.