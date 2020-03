Lluvia intensa y anegamientos en Los Toldos

En las últimas horas se registró una caída de agua de 92 milímetros en la ciudad de Los Toldos y, en este marco, el secretario de Obras Públicas, Carlos Toffoli, señaló a Radio Viamonte que "cuando la lluvia es intensa los conductos no dan abasto y se producen anegamientos temporarios, el sistema de desagües pluviales de Los Toldos no ha tenido nuncia mantenimiento, hay obstrucciones de cañerías porque se va acumulando tierra y otros elementos, no ocurre solamente acá: la gente tira muchos papeles en la calle".

"Tenemos un plan de intervenir los pluviales, limpiarlos, tenemos que ubicar las cámaras de inspección para poder acceder", dijo Carlos Toffoli y agregó que "si no hay cámaras, es como construir una casa sin puertas".