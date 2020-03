El toldense Martín Enecoiz recorre el mundo con los shows de Fuerza Bruta

Martín Enecoiz, nacido y criado en Los Toldos, es uno de los técnicos especialistas en automatización y electromecánica que integra el staff de Fuerza Bruta, uno de los espectáculos más creativos y destacados en la aplicación de la tecnología al show artístico en el mundo.

En diálogo con Democracia, Martín Enecoiz, relató cómo había sido su incursión en el área tecnológica y a la vez creativa, de Fuerza Bruta, teniendo en cuenta que él estuvo hasta los 22 años en Los Toldos, junto a su familia, estudiando durante su adolescencia en la Escuela Técnica N° 1 de esta ciudad y, luego, en la Técnica N° 1 de Junín.

Su decisión de ir a Buenos Aires y abrirse camino en lo que es tecnología e innovación fue fundamental para conocer otras posibilidades de avanzar en su futuro laboral.

A continuación, extracto del diálogo mantenido con Democracia:

D- Naciste y te criaste en Los Toldos, ¿a qué escuela fuiste y hasta qué edad estuviste en la ciudad?

M.E- Sí, nací en Los Toldos, en la Clínica Viamonte, precisamente, y me crié en esta ciudad hasta mis 22 años, cuando decidí mudarme a Buenos Aires.

D- ¿Cómo fue tu formación en electromecánica y dónde trabajaste?

M.E. - Mi formación fue en la Escuela Técnica N° 1 de la ciudad de Los Toldos. Luego comencé a cursar un profesorado que se dictaba en la Escuela “Antonio Bermejo” de la ciudad de Junín. Dos años después me di cuenta de que no me gustaba y me dediqué a realizar instalaciones industriales por mi cuenta en mi ciudad. Mis padres tuvieron por más de 30 años un negocio de regalería y otro de electricidad, creo que ahí fue donde me empezó a gustar. Recuerdo que acompañaba a mi papá a comprar a Buenos Aires y siempre me quedaba mirando cómo funcionaban las máquinas de las fábricas y qué producto hacían. De igual manera esto lo reforcé yendo solo a exposiciones a Buenos Aires, haciendo amistades y me invitaban a cursos y presentaciones.

D- ¿Cómo surgió la oportunidad de ingresar a Fuerza Bruta?

M. E.- La opción surgió porque en uno de estos cursos, como te mencionaba, me di cuenta que la zona del interior de la Provincia estaba muy atrasada tecnológicamente. En aquella época, en nuestra zona, recién habían llegado los arrancadores suaves y yo, en Buenos Aires, ya veía los drivers (o llamados variadores de velocidad). Es ahí cuando dije me tengo que ir a vivir allá, trabajar para mantenerme y si es necesario trabajar gratis a cambio de conocimiento. Tuve la suerte que apliqué para un llamado de la compañía. Siempre dije que los chicos del interior tienen mucha oportunidad de ingresar, ya que en este tipo de espectáculos se necesita gente rápida para resolver, ingeniosa pero además que conozca de todo, es decir, neumática, PLC, variadores, hidráulica etc. Esto se logra en realidad por un problema que existe en el interior y es que no existe el especialista de cada una, sino que uno hace una o dos cosas para poder sobrevivir. En otros países existen las especialidades más objetivas y en Argentina no sucede (eléctricamente hablando, desconozco en otros rubros).

D- ¿Qué tarea desarrollás puntualmente en la compañía y durante el show en vivo?

M.E. - En la compañía trabajo en el área de automatización, existen otras áreas como mecánica, audio, iluminación, video. Yo puntualmente estoy en la parte automatización donde realizamos mantenimientos preventivos y correctivos, también realizamos desarrollos de cero, para futuros shows o escenas.

Y durante el show en vivo y previo a eso estoy a cargo de toda la energía del lugar, la seguridad eléctrica, el montaje de los sistemas automáticos, motores, programo el show que se va a realizar (no siempre es el mismo) y durante el show hago la operación en vivo de toda la maquinaria y de controlar que todos los sistemas están haciendo las cosas precisas en el momento preciso, en caso de que algo se rompa tengo que reparar en muy corto tiempo (un minuto) para que no se tenga que cancelar la escena .

D- ¿Cómo es la dinámica de trabajo (cuántos shows por semana, viajes, cantidad de horas trabajadas, etc.)?

M.E. - La dinámica se separa en tres: la primera es en el depósito en Buenos Aires donde se trabaja ocho horas a no ser que el director requiera de tu servicio más tiempo.

La segunda se da en los montajes previos al show donde la dinámica es de doce horas por día con posibilidad de extensión. Como sabrán, el show debe empezar el día del estreno y si existe un problema se sobrecarga a horas hombre, no a días de postergación.

La tercera es cuando el show funciona, tenemos un contrato de diez shows por semanas de martes a domingo. Hay días que se trabaja cinco horas y otros que se trabaja once, ya que los fines de semana a veces hay más presentaciones.

D- ¿Cómo definirías a Fuerza bruta?

M. E. -Fuerza Bruta es un show multidimensional, sensorial donde el director sabe muy bien aplicar la unificación de los tiempos, la mecánica, la tecnología y lo que el espectador quiere ver.

D- ¿Cómo nace un show de Fuerza Bruta? (proceso creativo).

M. E.- La innovación comienza en una mesa…allí el director creativo plantea su idea artística y el equipo trabaja para desarrollarla cuidando la integridad de las personas que desarrollamos el show y del público que va a disfrutarlo.

El proceso creativo es constante, incluso una vez que el show está en marcha. Durante el show, el director creativo innova todo el tiempo.

Estamos muy pendientes de qué actor sube a escena, las cualidades de cada uno y sus posibilidades para poder interactuar a través de la tecnología que se usa.

Las ideas creativas van acompañadas de innovación. Se trabaja con la última tecnología de punta disponible hoy para la industria a nivel mundial. Este mix de trabajo en equipo y tecnología hace que Fuerza Bruta sea un equipo creativo de alta performance.

D- Cuáles son los principales desafíos de tu trabajo?

M. E.- Lograr lo que el director creativo me está pidiendo sabiendo que lo que voy a mover son cosas muy pesadas en algunos casos, pero sobre todo a personas.

D- ¿En qué países estuviste y dónde estás actualmente?

M. E.- La verdad que tuve la suerte de estar en muchísimos. Llevo visitados más de 15 países que entre ellos están : Japón, Corea del Sur, Taiwán, China, Budapest, Arabia Saudita, Singapur, México, Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica, Uruguay.

Actualmente estoy en Medellín (Colombia) y llegué hace poco tiempo de Arabia Saudita de hacer el festival más grande de música electrónica, de hecho fue premiado por los Récords Guinness.