Vanina Lisazo: "Siempre dije que iba a volver a violar, y lo hizo"

La ciudad de Los Toldos se encuentra conmocionada por el caso de abuso sexual con acceso carnal contra un hombre con retraso mental madurativo moderado. El hecho generó indignación y repudio entre los vecinos, ya que el acusado ya había violado a otra persona. Por este motivo, se realizó una marcha en la plaza céntrica y la fiscal Vanina Lisazo ofreció su lectura sobre el tema.

"Yo estaba recién recibida, me interesaba la parte penal y entonces iba a todos los juicios de Los Toldos; en ese entonces, no pude creer cómo esta persona había quedado absuelta: había confesado los hechos pero esa declaración no había sido tomada como válida, además, tenía lesiones en el pene y apareció una mujer diciendo que habían tenido un encuentro sexual, y lo dejaron libre", dijo la fiscal Vanina Lisazo en Radio Viamonte y agregó que "yo dije que iba a volver a hacerlo, y lo hizo, de hecho, posiblemente haya pasado antes y no se haya hecho la denuncia". Por otro lado, la fiscal señaló que hoy hay mayores herramientas para investigar los casos de violación y que hubo importantes fallas en el sistema anterior de justicia. "Me deja tranquila que se haga justicia, aunque hayan tenido que pasar casi 29 años y, lamentablemente, hubo otra víctima de esta persona", agregó Lisazo.

El último fin de semana, Walter Daniel Peralta alias "Tomatito", de 49 años, se negó a declarar ante la Agente Fiscal Paola Luján, tras ser acusado del delito de Abuso sexual con acceso carnal y amenazas agravadas por el uso de arma impropia en concurso real ocurrido el 14 de febrero de 2020, aproximadamente a las 13.30, en el interior de una finca de la ciudad de Los Toldos, contra una persona de sexo masculino, de 50 años de edad, domiciliada en Junín.