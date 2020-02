Freddy Fässler: “Es un orgullo hacer los quesos como los hacía mi abuelo”

Arrancó la cuenta regresiva para el Festival del Queso que tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo en la ciudad de Los Toldos y los queseros trabajan de manera intensa para llegar con la producción lista para el evento. Freddy Fässler, titular de la firma que lleva su apellido, se refirió a la visita de Maru Botana en su campo y a las expectativas de cara a la cuarta edición del encuentro gastronómico.

“Estos meses previos al Festival del Queso son de mucho trabajo, estamos preparándonos”, dijo Freddy Fässler en su visita al programa radial Hora 11 y agregó que “Maru Botana estuvo con nosotros, fue una visita impensada, me ayudó a hacer los quesos, ella pasa las vacaciones en Naón, tiene una casa de campo ahí, y este año decidió salir a mostrar la producción en esta zona, el trabajo que hay detrás de un producto; estuvo en una panadería de 9 de Julio, en una fábrica de chacinados de Naón y se puso en contacto con nosotros para transmitir en vivo por Instagram, tiene muchos seguidores, así que estuvo como tres horas en casa, mientras transmitía llegaban mensajes de todas partes del país y del mundo, ella estuvo muy contenta, me ayudó con una parte de elaboración, con el llenado de los moldes, y dijo que le gustó mucho el queso”.

Consultado respecto de la diferencia de sabores de los distintos quesos de Los Toldos, Freddy Fässler señaló que “la receta de Los Holandeses y de Santa María es la misma, porque nuestro abuelo es quien trajo la fórmula pero la diferencia está en que cada uno tiene un volumen distinto, algunos son más industrializados que otros y eso cambia un poco el gusto; yo hago muy poca cantidad por día, 400 litros, son pocas unidades, es todo artesanal, para tener una idea: lo que yo hago en tres meses ellos lo hacen en un día”. Por otro lado, apuntó que “vendo mis quesos en casa, tengo clientes en La Plata, City Bell, no tengo en comercios porque eso demandaría mucho tiempo, soy un productor chico, solo hago queso Gouda, que es la receta de mi abuelo, y algún sardo. El Gouda se puede saborizar con distintos condimentos, si me piden alguna mezcla rara la puedo hacer. Suelo sacar de pimienta, orégano, provenzal, hago uno muy bueno de capresse que tiene tomate, aceite de oliva y albahaca”.

“Últimamente, la producción en los tambos ha crecido mucho y tiene que ver con que va mejorando la genética, las pasturas, esto lleva a un aumento a la producción de queso”, dijo Freddy Fässler y añadió que “yo trabajo solo, salgo a las cuatro de la mañana a comprar la leche, la llevo al campo, trabajo ahí, mi familia me ayuda con la venta y Josecito, mi papá, me ayuda: cuando yo no voy me da vuelta los quesos, él antes ordeñaba y mi mamá hacía los quesos, Josecito no tiene idea de cómo se hace el queso”.

Por último, Freddy Fässler reconoció sentir orgullo por sostener la tradición familiar: “la forma en la que hago el queso es muy parecida a como lo hacía mi abuelo, mi mamá hacía quesos para consumo familiar en un fuentón, así que es un orgullo seguir haciendo lo mismo, de la misma forma”.