Dengue: notificaron un caso “altamente sospechoso” pero sin confirmación serológica

La secretaría de Salud de General Viamonte informó que el domingo se tomó conocimiento de la posible existencia de un caso de dengue en Los Toldos.

Se trata de un vecino quien habría contraído el virus en una visita a Paraguay.

En el momento que fue contactado por el municipio, hacía cinco días que el hombre había arribado al país y había realizado una consulta en un centro privado.

Desde ese momento se encuentra aislado, pero en buen estado de salud.

Cabe recordar que el periodo de contagio del dengue es durante los primeros 5 a 6 días mientras el paciente presenta fiebre, razón por la cual desde la secretaría de Salud se activó el protocolo correspondiente, tomando las muestras del paciente para realizar confirmación del diagnóstico, notificación a las autoridades sanitarias y seguimiento clínico. En diálogo con TeleNoticias, el secretario de Salud de Los Toldos, Santiago Catalán, explicó que el caso “es altamente sospechoso” pero no cuentan con confirmación serológica, es decir, resultado positivo en sangre y que este ya no se obtiene porque el paciente pasó de tener fiebre y está bien, debido al lapso de tiempo que tomó la realización de las pruebas.

Por esa razón, el profesional hizo hincapié en la necesidad de que los equipos médicos actúen con celeridad ante la sospecha de un posible caso.

Síntomas y aislamiento, primeras medidas

Según indicó Catalán, el paciente llegó de un reciente viaje a Paraguay. “Consultó el día martes en la clínica privada de General Viamonte y nosotros nos notificamos el día domingo del probable nexo epidemiológico con síntomas compatibles de la enfermedad”.

Los síntomas eran claros: “Tenía dolor detrás de los ojos, fiebre, aparece un rash, lesión en la piel, manchitas rojitas anaranjadas en la piel”, que característicamente afectan el tronco, la espalda, las palmas.

El secretario de Salud indicó que al concurrir al domicilio, se pensó en la posibilidad de que fuera dengue, por el nexo epidemiológico y los síntomas claros de infección por dengue o zika o chicungunya, cualquiera de las tres variables.

“Hicimos una reunión de emergencia, en la municipalidad con el intendente que nos convocó para extremar las medidas y trabajar coordinadamente con medioambiente, bromatología; ya veníamos trabajando con eso. Habíamos hecho capacitación interna en el hospital con el infectólogo”, explicó y agregó que “inmediatamente se dispuso el aislamiento del paciente”.

“Está muy bien y pasó la fase más compleja y tiene un laboratorio normal en el día de la fecha”, aclaró.

“Lo que hicimos fue seguir las guías del ministerio de Salud de la Provincia y notificarlo a Región Sanitaria. Con el doctor Herce hemos hablado y está notificado”.

Concientización en los equipos de salud

“La enfermedad no se contagia de persona a persona, no se vehiculiza en el aire, no hay gotitas de saliva que llegan al paciente. El contagio se da cuando un mosquito pica a alguien con dengue y después pica a otra persona y transmite, es un vector. Es un mosquito hembra que se llama aedes aegipty y lo que hace es vehiculizar el virus del dengue, zika o chicungunya”, explicó Catalán.

El paciente se encuentra aislado “para que un mosquito no lo pique, que no esté por todos lados porque el mosquito lo puede picar y ese mosquito puede replicar porque hay aedes en todos lados”.

Si bien el caso es “altamente sospechoso”, Catalán aseguró que no cuentan con confirmación.

“No tenemos confirmación serológica, no tenemos resultado positivo en sangre. Y no lo vamos a tener porque ya pasó de tener fiebre a estar perfecto el paciente, ya está bien”, explicó. “Los resultados se van a procesar en diez días”.

Por esa razón, destacó la necesidad de que los estudios se realicen con inmediatez.

“Es importante que volvamos al concepto de la concientización interna en los equipos de salud, que si un paciente va a una guardia con síntomas compatibles, pensarlo y pedir la serología porque después ya no tiene mucho sentido, salvo que el paciente evolucione muy mal. La evolución de este paciente fue como el de la mayoría: buena evolución”.

“Contingencia medioambiental”

Además, se implementó el plan de contingencia medioambiental, reforzando las fumigaciones peridomiciliarias y en un radio de 400 metros del domicilio del paciente. También se continúa con las fumigaciones programadas en todo el distrito.