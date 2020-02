“Tenemos que ver qué fondos nos llegan de Provincia y Nación”, afirmó Flexas

En el marco de las reuniones que mantuvieron los jefes comunales con funcionarios provinciales en La Plata, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, destacó en una entrevista con Democracia que los encuentros fueron positivos y aseguró que muchas decisiones municipales dependen de las pautas que reciban por parte de la Provincia y del presupuesto que aún no está definido.

-¿Qué balance hace de las reuniones con funcionarios en La Plata?

-Estuve reuniéndome con distintos funcionarios, primero para conocer cuáles van a ser las pautas de los ministerios, con quiénes vamos a tener las relaciones, porque siempre se derivan en los jefes de gabinete, secretarios, subsecretarios de cada ministerio y se plantean las necesidades del distrito. Con el ministro de Infraestructura planteamos las obras que nos faltan, que quedaron pendientes, fue una buena reunión. La relación es buena, tenemos diálogo y trato pero estamos expectantes y esperando para concretar distintas obras y programas que tenga la provincia.

-¿Cómo es la situación del distrito mientras aguardan a que se defina el presupuesto provincial?

-Tenemos dificultades económicas, los municipios tenemos que enfrentar algunas situaciones, pero estamos esperando y expectantes. Va a cambiar la situación cuando esté definido el presupuesto, así que no nos queda otra que esperar.

-El monto de coparticipación para el distrito es más bajo que en 2019.

-Bajó el coeficiciente respecto de 2019 por una cuestión técnica, pero se mantiene, dentro de todo, en los parámetros que ya veníamos teniendo. Nosotros vamos a tener un presupuesto de 700 millones de pesos, de los cuales el 80% es de coparticipación. La mayor parte se nos va en sueldos, principalmente, también en prestaciones de servicios. Por otro lado, las áreas de Salud y Desarrollo Social se llevan el 50% del presupuesto. El dinero va a ser afectado para llevar a cabo servicios, obras y mejoras en los sectores. Tenemos que ver qué fondos nos llegan de Provincia y Nación, si llega a haber fondo de Infraestructura y demás, toda va a ir destinado a cloacas, agua, obras en el hospital y la Granja Hogar, a eso apuntamos este año.

-¿Ya tuvieron reuniones de paritarias con los empleados municipales?

-Tuvimos reuniones de paritarias y estamos esperando las pautas de Provincia y Nación, así nos hemos manejado estos últimos cuatro años y es lógico mantenerlo. La verdad es que depende del presupuesto, de lo que mande Provincia, lo que vamos a poder pagar. Así que hasta que no sepamos concretamente cuáles son los números, no podemos establecer pautas, porque no sabemos si vamos a poder pagar.

-Los Toldos recibió a mucha gente que llegó para celebrar el carnaval.

-Superó las expectativas, vino gente de todos lados, este último fin de semana tenemos espectáculos muy buenos. Siempre digo que en el carnaval se encuentran grupos de familias y amigos que no se ven durante el año, pero la gente de afuera también lo disfruta y viene a pasarla bien.

-¿Cómo se encuentra la UCR actualmente?

-En la UCR estamos en un proceso de construcción entre el oficialismo y la oposición. Estamos esperando las pautas del Gobierno y acompañando. Están recién asumidos y es una responsabilidad institucional acompañar. Así que estamos trabajando en Juntos por el Cambio para que el equilibrio sea mayor, no hay una fuerza preponderante, hoy somos pares y estamos en una nueva etapa de construcción.