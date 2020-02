Capacitan en Los Toldos sobre Dengue y Coronavirus

El secretario de Salud de la Municipalidad de General Viamonte, Santiago Catalán Pellet, se refirió a la importancia de la prevención de las enfermedades Dengue y Coronavirus. En cuanto al dengue, remarcó que "si no hay mosquito, no hay enfermedad, así que los vecinos tienen que sacar los envases que junten agua, sobre todo los neumáticos, porque uno los gira y el agua no sale". Por otro lado, señaló que desde el municipio se está fumigando pero que lo principal es descacharrar.

En diálogo con Hora 11, Santiago Catalán Pellet apuntó que "el dengue es una enfermedad que tenemos en la Argentina, es más real que el Coronavirus, tenemos que estar atentos a eso, tenemos que estar más alertas, por eso hicimos la capacitación, porque se presenta con síntomas muy comunes como el estado gripal".