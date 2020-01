Sergio "Chango" Farías: "Estoy nervioso por el show en Baigorrita"

Los próximos viernes 24, sábado 25 y domingo 26, se celebrará el carnaval en Baigorrita y Sergio "Chango" Farías será el responsable del cierre el día domingo. En diálogo con Hora 11 dijo que "es una sorpresa linda que me hayan llamado, hace mucho que no actúo en Viamonte, en un escenario grande, espero que todo esté acorde a las expectativas", dijo Farías y agregó que "las redes sociales me acercan mucho a la gente".

"Esta carrera artística debió tener otras posibilidades antes, si hoy quisiera abocarme cien por ciento debería irme a Buenos Aires, pero no puedo, hoy la música ocupa un segundo lugar en mi vida", dijo Sergio Farías y agregó que "el reconocimiento me alegra el corazón, me siento nervioso".