Sofia D´Ambrosio: "Me hubiese gustado empezar a jugar de chica"

Sofia D´Ambrosio, jugadora de fútbol femenino del club Sarmiento de Junín, visitó el programa radial Hora 11 y se refirió a su carrera deportiva. "Cuando era chica no había fútbol femenino, solamente los torneos bonaerenses, y hoy se creció mucho en ese aspecto, pueden empezar desde chicas, eso me hubiese gustado pero no se dio así, lo estoy aprovechando ahora".

"Tuve posibilidades, fui citada para la preselección de AFA, fui a entrenar a River y después tuve un accidente y no pude ir más", dijo Sofia D´Ambrosio y agregó que "siempre jugué porque me gusta, incluso al día de hoy". Consultada por el torneo en Junín, Sofía dijo que "yo jugaba en la Unnoba, ahí lo conocí a Sergio Barbagelata, armó un equipo muy competitivo, con chicas de toda la zona, sumó refuerzos y venimos bien".