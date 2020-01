“Agarrate Baigorrita”, la comparsa del pueblo que se lleva todas las miradas en cada carnaval

Los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de enero se llevará a cabo una nueva edición del carnaval de Baigorrita, partido de General Viamonte. Luego de haberse suspendido durante varios años, en 2014 se retomó la tradición con impronta propia que no solo reúne a todos los vecinos del pueblo que se acercan con sus reposeras para disfrutar del desfile, sino también a nutridos grupos de amigos y familias que llegan desde otras localidades de la zona para pasar una noche de verano diferente y con importantes atractivos.

En cada edición, la comparsa “Agarrate Baigorrita” se lleva todas las miradas y aplausos del público, ya que es la única que existe actualmente en el pueblo y está integrada por unas veinticinco mujeres que trabajan durante todo el año para alcanzar una óptima participación. Allí hay adolescentes, jóvenes y adultas de distintas edades, comprendidas entre los 14 años y los 72. En diálogo con Democracia, Mariel Alturia (52), miembro del grupo, contó que “en 2014 decidimos formar la comparsa, éramos treinta y ahora somos veinticinco, la mayoría somos mujeres grandes, aunque hay muchas jóvenes también” y agregó que “la mayor de nosotras es Lita, tiene 72 años, ella participa junto a su hija Rosana de 45 años y su nieta Gisela de 29 años, están las tres generaciones”. Rosana Duto es la mujer que encabeza la comparsa y que lleva el estandarte donde se puede leer “Agarrate Baigorrita”. Su figura es un clásico en cada edición y es una de las pocas del grupo que elabora el vestuario con sus propias manos.

“En la primera edición, en 2014, nos disfrazamos de payasos, empezamos a buscar chicas que quisieran sumarse, éramos treinta y estábamos por todas las calles de Baigorrita. Pero cuando tuvimos que destaparnos las caras muchas se bajaron”, dijo Mariel a Democracia y añadió que “todos los años elegimos una temática diferente, nos juntamos una vez por semana y vamos tirando ideas, después vemos de cuánto dinero disponemos y empezamos a comprar las telas para el vestuario, hacemos hasta donde nos alcance”. En sus comienzos, la comparsa se financiaba con dinero de sus participantes y, con el correr de los años, decidieron formar parte de distintos eventos y, con la plata recaudada por los premios obtenidos, ahora buscan solventar los gastos. “Cada una paga la modista o lo que haga falta, se elige si se quiere llevar traje largo o corto, lo que a cada una le guste más”.

La comparsa genera mucha expectativa en los días previos a cada carnaval, ya que no acostumbran a anticipar la temática elegida para la edición. “En los primeros años teníamos una batucada de Baigorrita que nos acompañaba pero que ya no existe más, entonces tenemos que ensayar con una de Junín y se complica un poco”, contó Mariel y sumó que “se hizo un grupo muy lindo, nosotras no tenemos mucho tiempo como para juntarnos más seguido”. Tras su participación en el pueblo, la comparsa suele ser invitada a los carnavales de otras ciudades y allí asiste en busca de obtener un premio y reunir dinero para la próxima edición.

“El corso de Baigorrita no es como el de Lincoln pero se vive un clima muy de pueblo, muy lindo, que se disfruta mucho”, dijo Mariel, al tiempo que agregó que “llama mucho la atención y viene mucha gente de afuera”. El pasado lunes, 6 de enero, comenzó la inscripción para quienes deseen participar del carnaval en el CIC, de 17.30 a 19, hasta el próximo viernes 17 de enero.