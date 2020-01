Santiago Catalán: "Me desvela tener una guardia nueva en el hospital"

El secretario de Salud de la Municipalidad de General Viamonte, Santiago Catalán, visitó el programa Hora 11 y aseguró que "poner a punto el hospital era una de las prioridades, con las habitaciones nuevas, las camas automáticas, el camino de la autogestión hospitalaria es largo, estamos en ese proceso, queremos gestionar los ingresos del hospital, lo facturado, para seguir invirtiendo allí" y agregó que "estamos diseñando un plan integral, vamos a comenzar con la guardia externa, todos saben que es muy difícil esperar ahí cuando se está enfermo, estamos planificando, a mí me desvela tener una guardia nueva, quisiera ya darle cauce y empezar cuanto antes".

Respecto del dengue, zika y chikungunya, Santiago Catalán dijo que "no hay que entrar en paranoia pero si tomar medidas de prevención, porque en las provincia de Buenos Aires hay 22 casos confirmados y más de treinta sospechosos". En cuanto a la prevención aseguró que "hay que quitar los cacharros que juntan agua, les neumáticos, es importante entender que sin agua acumulada no hay mosquito, tenemos que limpiar el patio". Por otro lado, dijo que si bien Medio Ambiente se ocupa de la fumigación, eso elimina el mosquito pero no la larva.