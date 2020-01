Flexas aseguró que la reunión con Kicillof fue "muy positiva"

Por primera vez, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Al respecto, el jefe comunal destacó en el programa Hora 11 que "la intención era tener una reunión formal y él nos contó cuáles son sus puntos de vista sobre la situación actual y lo que va a hacer el gobierno en estos primeros meses, que son los más importantes" y agregó que "se pondrá el foco en educación, en salud, reconstruir lo que es el consumo, a partir de eso apoyar a la producción y poner énfasis en lo social, acompañado desde Nación".

Por otro lado, Flexas señaló que "hizo una exposición de una hora, fue muy positiva, habló de política, de puntos de vista, de la ley presentada en Legislatura, nos dio lugar a nosotros para trasladar las necesidades que tenemos como municipio para trabajar en conjunto de acá para adelante, él tomó nota en todo momento, nos fuimos de la reunión con una muy buena impresión".

"Uno puede coincidir o no, pero esos van a ser los parámetros entonces uno ya sabe por dónde va a caminar la gestión, aunque haya puntos de encuentro o no", señaló Flexas y añadió: "él sabe que hay que trabajar con los municipios porque la Provincia sola no puede, así que espero que haya trabajo en conjunto, sin especulaciones, más allá de las tensiones de la época de elecciones."

Además, el intendente de General Viamonte apuntó que "abrimos la posibilidad a que vengan ministros bonaerenses a explicar las políticas a los foros que hacemos los intendentes de Cambiemos, tener una mesa de trabajo" y agregó que "Kicillof dijo que va a seguir recorriendo los distritos, se habló de las necesidades que tenemos en común". En lo que respecta a Viamonte puntualmente, Flexas dijo que "en la semana estaré viajando a La Plata para hablar de los trabajos en el distrito".

En cuanto al presupuesto, Flexas dijo que "la oposición no acompaña nuestros presupuestos, es oponerse por oponerse, eso no ayuda, plantean una dinámica que no da marco al trabajo en conjunto, deberían decidirse a acompañar". En cuanto al trabajo de cara a su nueva gestión, el intendente señaló que "hay tres cosas fundamentales: completar la obra de la Granja Hogar porque es una obra que le da mejor calidad de vida al adulto mayor, estamos a punto de terminar la primera etapa; después el hospital, tenemos proyectado que contenga a toda la población; y la circunvalación, para que los camiones no entren al pueblo, eso implicaría ver para dónde crece el pueblo y terminar con la problemática del tránsito".