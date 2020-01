Cascallar: "La oposición nunca nos acompañó con el presupuesto"

Ana Paula Cascallar, secretaria de Gobierno y responsable del área de Hacienda de la Municipalidad de General Viamonte, estuvo en el programa radial Hora 11 y se refirió al presupuesto 2020. "Fue un 2019 con muchos proyectos, con muchas cosas que cumplimos, y estamos con muchas ganas de arrancar el 2020 con todo", dijo Cascallar y agregó que "cuando hay organización y trabajo, las cosas fluyen, pero hay que poner el cuerpo y la mente".

"Este año fue diferente en cuanto al presupuesto, la transición en la Provincia nos modificó a nosotros en lo local, todos los años teníamos reuniones macro fiscales en La Plata y esta vez no se hizo", dijo Cascallar y agregó que "de todos modos, tuvimos parámetros para trabajar en nuestro presupuesto aunque todavía no está el provincial, esta vez se entregó más tarde pero se aprobó por mayoría el lunes 30 de diciembre, aunque la oposición no acompañó".

El presupuesto 2020 en General Viamonte es de 740 millones de pesos, lo que representa un 46% más que el aprobado en 2019. "Va a ser un año complicado pero estamos preparados para encararlo", dijo Cascallar y agregó que "para armar el presupusto tenemos recursos propios, que son las tasas que se recaudan a nivel local como Red Vial, ABL, Seguridad e Higiene, y los fondos no propios que son coparticipación, fondos solidarios, que vienen desde Provincia, ese fondo lo estima Provincia y, en base a eso, tenemos que ver cuáles van a ser los gastos de las Secretarías y Direcciones, en función a sus proyectos; también hay que tener en cuenta la inflación que va a haber."

Cascallar aseguró que "mejoró la recaudación porque la gente ve que las cosas se hacen, necesitamos que paguen para brindar el servicio de la mejor manera, aunque entendemos la situación de los vecinos; el municipio también se vio afectado por la inflación."

"La oposición nunca nos acompañó en ningún presupuesto, ninguna fiscal ni rendición de gastos, no es la primera vez, creo que pasa por una cuestión política más que técnica", dijo Cascallar y agregó que "todos los años hago una presentación, este año no pude hacerla, pero me gusta explicar cómo se arma el presupuesto a los concejales". En cuanto a los gastos de representatividad del intendente, la secretaria de Hacienda dijo que "antes eran 7 mil pesos y ahora son 15 mil, en porcentaje es mucho pero en plata no es representativo; nosotros preferimos tener todas las cosas transparentes."