Tras ser reelecto Intendente, Flexas, se prepara para un nuevo mandato

Franco Flexas, perteneciente a Juntos por el Cambio, es intendente reelecto del partido de General Viamonte, en las Elecciones Generales del domingo pasado.

En un distrito que tiempo atrás ha sido bastión peronista durante muchos años, Flexas ha logrado ser el primer intendente no peronista que logró ser reelegido para transitar un nuevo mandato de cuatro años.

La particularidad es que según los resultados de las últimas elecciones generales, Juntos por el Cambio ganó a nivel municipal y provincial, pero perdió a nivel presidencial, ya que el Frente de Todos, que consagró a Alberto Fernández como presidente de la Nación y a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, obtuvo 6.105 votos a su favor, contra los 5.878 votos que sacó la fórmula presidencial compuesta por Mauricio Macri y Miguel Pichetto, de Juntos por el Cambio.

La transición

En diálogo con Democracia, el intendente reelecto, habló de cómo se prepara para la transición, respecto a su relación con el orden provincial y nacional, tras el triunfo del Frente de Todos, para la gobernación bonaerense y la presidencia de la Nación.

Mientras estaba participando del Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio, al ser consultado por este diario, manifestó: “Tenemos que hablar de la transición en estos 40 días, del gobierno provincial y nacional, para saber cuáles son las ideas del nuevo gobierno de la provincia de Buenos Aires, principalmente, para ir conociendo también cómo va a ser el vínculo con el mismo”.

“En parte, estos son los temas que hemos hablado en el Foro de intendentes de Cambiemos y lo que haremos luego, con la gobernadora Vidal. Somos más de 60 intendentes de Cambiemos, lo cual es un número más que importante”, destacó.

A la pregunta si desde el Municipio de General Viamonte habían previsto un cambio tan radical en cuanto a Provincia y Nación, tras las elecciones generales, el intendente manifestó: “Dados los resultados de las PASO (realizadas el 11 de agosto), sí, pero antes de estas, no, ya que teníamos otras expectativas, creíamos que iban a reelegir tanto a nuestro Presidente como a nuestra Gobernadora”.

“A partir de las PASO, por supuesto que fuimos previendo un nuevo cambio en Provincia y Nación, más allá de que en el orden administrativo que teníamos seguimos por la misma línea, gobierne quien gobierne en Provincia y en Nación”, señaló Flexas.

Obras inconclusas

En cuanto si habían quedado algunas obras inconclusas, que necesitarían fondos del gobierno provincial o del gobierno nacional, dijo que sí. “Ha quedado inconclusa la mitad de una obra. La primera etapa ya está ejecutada, pero falta la segunda, por lo cual esta obra será parte de las charlas con el próximo gobierno”.

“Se trata de los Desagües en el barrio Juan El Bueno, que seguramente se tendrán que terminar el año que viene. Es una obra muy grande, pero pudimos completar la primera etapa y eso es ya de por sí importantísimo porque era lo más difícil. Ahora queda la segunda, que hasta técnicamente es mucho más fácil aunque lleva otro monto presupuestario importante. Una vez que se presente la licitación y se adjudique, se verán los nuevos valores, que también han cambiado por la movida del dólar en el último tiempo, así que permanentemente se está re-presupuestando”, apuntó.

Cambios en el Gabinete

En cuanto si él había previsto hacer algunos cambios en su gabinete, Flexas respondió que sí . “Van a haber algunos cambios, parte tiene que ver con que algún funcionario irá a cumplir funciones en el Concejo Deliberante, son concejales electos. En otros casos, es por la necesidad propia de cambiar, luego del desgaste de los últimos cuatro años. Los cambios en el Gabinete los voy a anunciar en el momento de la asunción el 10 de diciembre”, afirmó.

Particularidad

Ha llamado la atención que en un municipio que ha sido bastión peronista, con una tradición ligada a la figura de Eva Perón, sea reelegido un intendente que no pertenece a esa fuerza política.

En este punto, Flexas destacó que por primera vez en la historia, un intendente no peronista es reelegido. “Soy el cuarto intendente radical que hubo en la historia del partido de General Viamonte. Eso implica un avance y un cambio muy importante con la gente. Que sea el primer intendente no peronista reelecto es para mí un orgullo”, dijo.

“Me queda solo agradecer a todo el pueblo de Viamonte, que nos dio un fuerte respaldo a un cambio, no solo en obras, sino cultural, que hemos emprendido. La gente acompañó y acompaña ese cambio, para que sigamos por ese camino”, señaló.