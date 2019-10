Se intensifican los controles de tránsito en General Viamonte

Se continúan intensificando los operativos de tránsito en distintos puntos de planta urbana de General Viamonte por parte de personal de ambos elementos policiales, junto a inspectores de tránsito municipales, procediendo al secuestro de diferentes vehículos por Infracción a la Ley 24.449, Alcoholemias positivas y ordenanzas municipales (por carecer de documentación obligatoria – chapa patente – falta de casco, seguro, ruidos molestos, venta ambulante sin la correspondiente autorización municipal, con el consiguiente decomiso de mercadería, etc.), dándosele intervención al Juzgado de Faltas local.-

No obstante, se continuara con la temática de trabajo en pos de incrementar los controles de tránsito, donde se controlara la documentación de vehículos y motos (tarjeta verde, cedula azul, carnet conductor, constancia de seguro vigente, casco, chapas patentes colocadas), los que en caso de no contar con la misma se procederá al secuestro del rodado.

Ello motivado en el incremento de accidentes de tránsito y en cumplimiento a directivas de la superioridad. Dejándose constancia que desde la Oficina Vial de esta dependencia desde hace ya varios años se está trabajando en la parte educativa (colegios-simulacros, instituciones, charlas etc) y preventiva, lo cual ha llegado a toda la población.