El intendente Franco Flexas reinauguró la Escuela 3

Luego de dos años de trabajo y una inversión de 6 millones de pesos Franco Flexas reinauguró la Escuela 3 de Los Toldos. En 2016 había recibido reclamos por parte de los docentes, ya que el edificio se encontraba en un total estado de abandono. En poco más de dos años logró su equipo cambiar íntegramente el edificio reemplazando la totalidad del techo, fachada, veredas, sistema eléctrico, puertas antipánico, vidrios blindex, cañerías, puertas, restauración de SUM y la incorporación de aire acondicionado, sonido y sistema de video e iluminación LED.

Flexas señaló: “Es una emoción especial la que siento hoy al reinaugurar esta escuela, tiene 120 años vida y ha marcado a todo nuestro pueblo. Esta escuela fue motora de muchas libertades, convivió a lo largo de muchas generaciones, muchos de esos rostros los veo hoy acá, felices de estar presente. Hoy podemos terminar y mostrar una nueva escuela, yo no fui alumno de ella, pero trabajar para poder terminar este proyecto me llena de emoción. Todos nos merecemos una educación de calidad que nos prepare para el futuro, para para ser mejores personas, y esa educación se pueda dar en una escuela pública. En cada obra buscamos la mejor calidad, siempre apuntando a los sectores más vulnerables, para mí, trabajar para todos ustedes me llena de orgullo”.