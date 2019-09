El intendente de San Cayetano visitó Los Toldos

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, visitó Los Toldos, fue recibido por el jefe comunal Franco Flexas y recorrieron distintos sectores. Gargaglione gobierna desde 2007 la ciudad, por lo que administró durante ocho años con otro signo político tanto en Nación como Provincia su distrito. En las elecciones de agosto pasado se destacó por ser el gobernante local más votado.

“Nosotros nos manejamos muy bien en esos años, lo más importante es saber lo que uno quiere para su distrito. Los pueblos crecen y se desarrollan en base a las políticas públicas locales" dijo Miguel Gargaglione y agregó que "Franco cuando asumió tenía una comuna endeudada como nosotros, hoy es una comuna ordenada y con obras maravillosas que ningún distrito de la provincia ha logrado en tan poco tiempo; nosotros gobernamos ocho años con otro color político y no nos fue para nada mal, fue en los momentos donde fijamos políticas públicas importantes. En esos años logramos un sector industrial planificado con todos los servicios, una planta de reciclaje entre otras políticas de importancia. El destino de un distrito lo fija la población con sus gobernantes a través del buen uso de los recursos y la transparencia en cada decisión".

Por otra parte, Miguel Gargaglione señaló que "yo les puedo decir que, gobierne quien gobierne esta crisis, ya no hay una soja de 600 dólares por lo que no habrá lluvia de inversiones en obra pública; mirando la transformación de Los Toldos, yo lo veo a Franco con mucha similitud al distrito de San Cayetano. Nosotros no sacamos en el primer mandato el 68% de los votos como ahora, fuimos creciendo. Lo importante es la transparencia absoluta de los fondos públicos, por eso lo veo a Viamonte bien gobernado y su pueblo no tienen que tener miedo para nada”.