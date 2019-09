Franco Flexas: “Creemos que en octubre vamos a tener mayor respaldo que el que tuvimos en las PASO”

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, manifestó sus expectativas de cara a las elecciones generales de octubre y, en diálogo con este medio, aseguró que en agosto primó el voto castigo al gobierno nacional. Además, se refirió a los objetivos ante un posible nuevo mandato y destacó la importancia de la ayuda social para quienes más lo necesitan.

- ¿Cuáles fueron las decisiones troncales que se tomaron durante estos tres años y medio de gestión?

- Nosotros tomamos una decisión el primer día, que tuvo que ver con llegar a los lugares a donde no se había llegado. Fuimos por los barrios que estaban olvidados, por eso la infraestructura en cada uno de ellos, el asfalto y el cordón cuneta, teníamos muchas calles de tierra. También preparamos los proyectos de cloacas y agua para poder hacer las licitaciones necesarias y, además, atacamos las instituciones donde se encuentran los sectores más vulnerables: niños en el Jardín Maternal, personas con discapacidad en el Centro de Día y adultos mayores en la Granja Hogar. Reconstruimos esos espacios, algunos los hicimos a nuevo, con la mejor tecnología, porque son los lugares donde tienen que estar de la mejor manera. Por otro lado, nos acompañó Desarrollo Social. Pensamos que tenía que haber un cambio en la manera de darle una oportunidad a la gente y, por eso, generamos un banco de materiales donde la gente no solo podía devolver lo que el Municipio le daba para reconstruir su casa, hacer el baño, cambiar techos, sino que, además, pudieran devolverlo con trabajo, es decir, que no fuera un impedimento no tener plata, y eso significó que mucha gente viva en mejores condiciones de las que había cuando asumimos, donde había casas de condiciones lamentables. Ese acompañamiento social y ese cambio en la ayuda que da el municipio tuvieron una repercusión muy buena.

- ¿Cuáles son los objetivos centrales en caso de continuar como intendente de Viamonte?

- Nos concentramos en continuar con las obras más troncales y necesarias, pensando en los sectores más vulnerables, por eso encaramos un plan maestro del hospital, para hacerlo nuevo y con nueva estructura. Necesitamos una circunvalación para Los Toldos y Baigorrita, tenemos que dejar de ser un pueblo rural con los camiones adentro y poder circular de la mejor manera, sin romper la estructura que venimos haciendo. El proyecto del hospital nuevo puede llevar entre cuatro y cinco años, hoy estamos haciendo reformas, poniéndolo en condiciones y con la última tecnología, pero la verdad es que hay que rehacerlo. Tenemos que avanzar en la organización urbana, hacer la circunvalación para tener una nueva trama que resuelva los problemas que tenemos hoy, y atender las viviendas. esperamos que haya algún programa nacional o provincial, donde podamos tener una solución habitacional y por eso hemos invertido en la compra de terrenos para cuando llegue ese momento. Teniendo en cuenta la situación actual, si bien nos gustaría completar las obras de cloacas y asfalto, que el municipio necesita para desarrollarse, entendemos que vamos a tener que acompañar a la gente para salir de esta situación difícil y habrá que ver si el gobierno continúa o si cambia el gobierno nacional y ver cómo podemos acompañar.

- Se acordó entregar un bono de $6000 a empleados municipales, ¿Desde qué lugar acompaña el municipio a los vecinos en este momento de incertidumbre económica?

- Nosotros establecimos partidas previendo una mayor dificultad económica pero, en realidad, lo venimos atendiendo desde hace mucho tiempo. Hemos visto el crecimiento en la ayuda social durante estos años, porque focalizamos en atender esas necesidades, que a nadie le falte lo necesario. Desde ese lugar, acompañamos con un bono a los empleados municipales, pero venimos haciendo una contención que no nos toma desprevenidos, aunque sí pueden afectar más los cambios del dólar o inflacionarios, pero venimos trabajando con esta situación. Respecto del bono, la negociación con el sindicato se llevó a cabo en buenos términos, ellos nos pidieron llevar adelante un bono, lo ratificaron en una asamblea y hubo acuerdo de todas las partes.

- ¿Qué lectura hace respecto de la ley de emergencia alimentaria que fue aprobada en Diputados?

- En cuanto a la emergencia alimentaria me parece que son los municipios quienes deben manejar las ayudas sociales porque si no terminan siendo cooptadas por punteros políticos que, hoy por hoy, las están utilizando partidariamente, en vez de llegar a la gente. Si está instrumentado para tranquilizar a los punteros políticos, no sirve de nada; ahora, si la intención de la emergencia alimentaria es ayudar realmente a la gente, quienes están en los cargos ejecutivos de cualquier municipio deben manejarlas, porque son quienes están más cerca de la gente, si no, todo lo demás, es mentira. Todo lo que sea para paliar la situación de este momento me parece muy bien, porque la gente lo necesita.

- ¿Qué expectativas tiene de cara a las elecciones generales de octubre?

- Considero que en las PASO primó el voto castigo al gobierno nacional, por eso no hubo tanto corte de boleta a nivel provincial, pero ahora, tomando otro tipo de decisión, creo que la gente va a acompañar de otra manera. Es muy difícil pensar en que se pueda revertir el resultado, aunque en Argentina, en dos meses puede pasar cualquier cosa, pero creo que a nivel local va a haber un respaldo mayor que el que hubo en las PASO, que igualmente fue mucho mejor que en 2017, así que en eso creemos que seguimos por el buen camino.