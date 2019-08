Flexas: "La gente no tiene que tener miedo si nos toca trabajar con otro signo político arriba"

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, ofreció una conferencia de prensa junto a la primera candidata a concejal, Ana Paula Cascallar, y se refirieron a las PASO 2019 que tuvieron lugar el pasado 11 de agosto.

“Primero quiero agradecer a cada vecino por su voto de confianza, es una buena señal de apoyo a la gestión que nos dice que avanzamos mucho, pero que queda mucho por resolver”, dijo Franco Flexas y agregó que “desde el lunes 12, donde la economía cambió para todos, estamos revisando nuestro presupuesto y tomando decisiones para ayudar a las personas más afectadas por la crisis; algunos proyectos quedarán detenidos por el momento, ahora tenemos toda la energía puesta en estar cerca de la gente que peor la está pasando".

Por su parte Ana Paula Cascallar, candidata a primer concejal, expresó que "el país está pasando por una mala situación económica; a la gente le está costando llegar a fin de mes y expresó su descontento con el voto: nosotros todos los días analizamos nuestras cuentas municipales para enfocar en medidas que ayuden a la gente a pasar este momento delicado".

En otro orden, Flexas destacó que "queremos que el vecino nos elija en octubre por lo que hicimos y por todo que tenemos proyectado para hacer, en tres años y medio logramos hacer muchas obras, muchas más que en los últimos doce años, donde el gobierno municipal de aquel entonces había tenido viento a favor y mismo signo político en la Provincia y la Nación" y agregó que "haber elegido un buen equipo, que sepa administrar bien y gobernar, nos permitió avanzar muchísimo en nuestro pueblo; las personas eligen a sus intendentes más allá del partido político al que representan, porque miran fundamentalmente si trabajamos bien o no, la gente no tiene que tener miedo si nos toca trabajar con otro signo político arriba, tanto el presidente con el gobernador que sea elegido van a estar contentos porque van a encontrar en Viamonte un Municipio ordenado y listo para seguir avanzando; sea cual fuere el resultado de las elecciones de octubre, vamos a tirar todos para el mismo lado, de eso estoy seguro".

"Yo quiero seguir escuchando a la gente, quiero seguir corrigiendo los errores que el pueblo me marque, quiero que me digan si les fallé en algo para poder cambiar, que me paren en la calle y me lo digan; todos saben que quiero lo mejor para mi distrito y que doy todo por él; queremos que la gente nos elija en octubre., tenemos todas las fuerzas y las ganas puestas en resolver los problemas de la gente", finalizó Flexas.