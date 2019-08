Importante festejo por el 111° Aniversario del partido y Elección de la Embajadora

Importante festejo por el 111° Aniversario de la Autonomía del partido de General Viamonte, con amplia participación institucional en un desfile que se hizo el martes último.

En tanto que el domingo último, 4 de agosto, en el Museo Casa Natal Evita se eligió como la nueva embajadora de General Viamonte por el periodo 2019/20, a Victoria Guerrero González.

Elección

El domingo 4 de agosto, se eligió a la Embajadora del partido de General Viamonte, por el período 2019-20, en un evento que dio inicio a las 19, en el Auditorio de la Casa Museo. La elección se hizo entre las Reinas de todas las instituciones del partido.

La noche empezó con la presentación de todas las 22 postulantes que tras un pequeño desfile hacían uso de la palabra, luego de la revelación, el jurado se retiró para definir y el público, mientras esperaba el resultado de la elección, pudo disfrutar del show de Franco “Titi” Bartoletti, quien cantó tres tangos. A continuación se hizo el homenaje a la Reina periodo 1969/70, Marta Freggiaro por cumplirse 50 años de aquella elección.

A la hora de la elección, en primer término se eligió a Miss Simpatía, siendo beneficiada la representante de la Sociedad Española, Agustina Domínguez. Luego, como Miss Elegancia, se eligió a la representante de Alsina María Agustina Maffeo Villa.

Como segunda Princesa, fue elegida la representante del Club Juan el Bueno, Malena Finelli; y como primera Princesa, la representante del club River, Lucia Rusconi.

Embajadora

El momento de más emoción fue durante la elección de la Embajadora 2019/20. El locutor Walter Ogando anunció que la Embajadora 2019/20 es la representante de la filial “Fernando Cavenaghi” de River, la joven Victoria Guerrero González, de 21 años de edad, quien recibió los atributos por parte de la embajadora saliente Agustina Patti.

La elegida, en su Facebook, reflexionó sobre la distinción a la que fue acreedora: “Nunca pensé ser la embajadora, no porque no quisiera, sino porque yo ya estaba completa representando a la Filial. Me tocó y me encantó”.

“Por ahí lo vemos un poco anticuado a la idea de elegir reinas. Sí, lo es, lo es para nuestra sociedad que cambia continuamente y por eso mismo hay que marcar y hacer fuerte al nuevo concepto de "Embajadora": alguien que representa y viaja con todo lo que su distrito tiene. La belleza es otra cosa. Cuenta todo lo que a una persona forma, valores, principios. Y ahí está mi idea, aprovechar los espacios para hablar de nuestro partido llevando un poco de algo propio también”, manifestó.

Desfile

El 6 de agosto el partido de General Viamonte conmemoró sus 111 años de automonía. Fueron 13 pasadas de instituciones educativas, deportivas, culturales, civiles, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de todo el Partido, en tanto que la Reina y sus princesas también desfilaron por calle Mitre.

Además hubo una exposición, sobre Plaza “Bernardino Rivadavia”, de artesanos, hacedores, puestos de comidas elaboradas.

Cabe destacar la actuación de Palmae, la banda producción de Los Palmeras.