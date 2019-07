Presentaron la lista del Frente de Todos de General Viamonte

La precandidata a segunda diputada provincial por la IV sección, Viviana Guzzo, presentó la Lista 503 del Frente de Todos que lleva como precandidato a intendente al concejal Mauricio Martín. El lanzamiento se realizó el domingo en el Salón de Bomberos Voluntarios de Los Toldos, con la presencia de vecinos de General Viamonte y dirigentes de la región.

"Quienes integramos el Frente de Todos sabemos que a partir del 10 diciembre tenemos que cambiar las prioridades. Estoy segura, y sé que ustedes también lo están, de que vendrán tiempos mejores para la Argentina, para Buenos Aires y para las y los viamontenses. Un proyecto productivo, económico que va a ser un proyecto de desarrollo social con inclusión. Un proyecto con futuro donde las argentinas y los argentinos recuperemos la dignidad y la felicidad. Para eso tenemos que tener las fuerzas, las ganas, las convicciones para acompañar a Alberto, a Cristina, a Axel, a Verónica y a Mauricio Martín; para que sea el próximo Intendente de General Viamonte. Nos merecemos un distrito donde podamos vivir mejor”, dijo Viviana Guzzo.

También se refirió a su precandidatura acompañando al actual diputado provincial Avelino Zurro: “Quiero compartir esta alegría con ustedes y que sepan que voy a honrar ese lugar con trabajo y escuchándolos. Les agradezco a quienes me acompañaron y me acompañan en este camino. Hoy nace una nueva esperanza. El Frente de Todos viene a cambiar este rumbo porque nuestras prioridades son la producción, la educación, el trabajo, la salud y la vivienda”.

Luego fue el Diputado provincial Avelino Zurro, el que se dirigió a los presentes: “Estos cuatro años que me ha tocado ser legislador me he sentido muy a gusto en Viamonte. Hemos podido hacer varias cosas que nos propusimos juntos. Quiero felicitarlos por este marco que han generado y que sin dudas hará que el 10 de diciembre Mauricio Martín sea intendente y que Viviana Guzzo sea la primera mujer diputada en la historia del distrito de General Viamonte, nada más y nada menos en el distrito donde nació Evita”. Por su parte, el Jefe Comunal de General Pinto y precandidato a Diputado provincial Alexis Guerrera expresó que “hubo diferencias pero este Frente tiene como único objetivo dejarlas de lado. Estamos todos juntos contra las políticas de este Gobierno, que llevan a cabo Macri y Vidal”.

En el mismo sentido se refirió el Intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro y dijo: “Vamos a hacer lo que hicieron Néstor y Cristina: poner de pie al pueblo argentino y volver a ser lo que somos. Nosotros somos un pueblo que tiene muchísimo futuro. No hay que enojarse con los engañados, hay que enojarse con los engañadores. ¿Quiénes son los engañadores? Vidal y Macri”.

Se inició el acto con el jingle de la campaña y se proyectaron videos con los saludos de la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez y de la cantante y ex funcionaria del Instituto Cultural de la Provincia Marian Farías Gómez, con quien Guzzo trabajó cuando fue Directora de Artes Visuales de la Provincia de Buenos Aires.

Mauricio Martín es actualmente Concejal y conforma el Bloque del PJ-UC-FpV de General Viamonte. Al referirse a su precandidatura dijo: “Es un compromiso enorme ver tanta cantidad de gente. Es impresionante, creo que es algo imparable, veo que hay esperanza y no nos van a detener. En el Frente de Todos están representados todos los espacios y partidos y tenemos la firme convicción de que Macri, Vidal y Flexas son nuestro límite.”

La lista de concejales lleva en sus primeros puestos a una joven abogada, Lucía Villarreal, al Presidente de la Cámara de Comercios de General Viamonte, Mauricio Franco, y a la concejala María Eugenia Sánchez.

Entre los presentes estuvieron, además de Pablo Zurro, Avelino Zurro y Alexis Guerrera, el ex Intendente de General Viamonte Juan Carlos Bartoletti, los concejales y concejalas del Bloque PJ-UC-FpV, la Senadora provincial “Male” Defunchio, el Senador provincial Gustavo Traverso, la Diputada provincial Valeria Arata (también integrante de la lista a Diputados provinciales), el Presidente del PJ del distrito, Juan Carlos Paulina, el referente de Nuevo Encuentro Jorge Herce, la dirigente de Unidad Ciudadana Carlos Casares y de Peronismo 2020 Ada García, el Coordinador del Movimiento Evita de Casares, Alejandro Salvi acompañando a Violeta Herce, referente local, y la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Evita, Irma Torrén, entre otros.