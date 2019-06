Se realizó el evento "Actitud juvenil" en Los Toldos

La Secretaría de Salud, la Dirección de Deportes y la Secretaría de Desarrollo Económico, realizaron el primer encuentro joven denominado “Actitud Juvenil” en la plaza Rivadavia. El encuentro buscó estimular a los adolescentes de Viamonte en la búsqueda de su primer empleo y poner sobre la mesa temas fundamentales como innovación, solidaridad y la sexualidad integral. "El problema no es que lo adolescentes estén o no perdidos; el problema es que los adultos no tenemos ni el tiempo ni la motivación de sentarnos a escucharlos", apuntó Santiago Catalán Pellet, secretario de Salud del municipio.

La Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura, también estuvieron presentes en este evento, en donde se jerarquizó a los adolescentes como líderes positivos y agentes de cambio en la sociedad. "Actitud juvenil" ofreció propuestas de música, reflexión, innovación, charlas y talleres varios. Por otro lado, Pellet destacó que “intentamos generar un espacio 'puente' entre los adolescentes, principales generadores de cambio e innovación, a través de expresiones artísticas, charlas y la construcción de un horno social para los más vulnerables; as campañas mundiales de salud sexual fracasan cuando versan sobre contenido exclusivamente, es por ello que estimulamos la discusión de valores para una sexualidad realmente integral".

"Esta gestión promueve un modelo genuino de compromiso joven con el entorno, seguiremos trabajando al lado de ellos porque son parte del futuro de nuestro pueblo, ahora hay más chicos que gracias a este encuentro se esteraron que cuentan con un Centro de Atención de Salud Integral Adolescente (C.A.S.I.A.); este es un consultorio exclusivo, ubicado en CIC de Barrio Juan D. Perón, en el cual tenemos distintas especialidades para el cuidado de la salud, un centro que por sobre todo está pensado para el acompañamiento y planificación de la vida de los adolescentes; no es necesario padecer ninguna enfermedad para consultar en CASIA, todos son bienvenidos.”