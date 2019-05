Franco Flexas denunció "campaña sucia" en Los Toldos

En las últimas horas, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, compartió una publicación en sus redes sociales donde denuncia que "empezó la campaña sucia".

"En vez de discutir sobre nuestro gobierno o criticarnos en lo que no están de acuerdo, empezaron con algo peor: intentar ensuciar en lo personal; a través de Whatsapp, Facebook o como chusmerío", dijo Franco Flexas y agregó que "les están haciendo un mal a su partido y a sus dirigentes; así no se hace campaña, no se juega con un tema tan importante y sensibl, hay gente que lo sufre en serio y para ellos no es un juego".

Sin dar detalles del audio que circuló, el jefe comunal apuntó que "a mí no me importa lo que digan de mí, entiendo que lamentablemente todavía es parte de la política, pero también hay una familia detrás; ellos no se merecen escuchar ciertas cosas porque ustedes estén fanatizados y locos".

Por último, el intendente cerró la publicación con la frase: "'Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto mas grande sea una mentira más gente la creerá', esta frase la dijo Joseph Goebbels, la mano derecha de Adolf Hitler quien lo nombró como Ministro de Ilustración y Propaganda Nazi. Dios nos libre".