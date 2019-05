Franco Flexas: “Sería muy importante que se mantenga esta línea de trabajo en el distrito”

Durante su visita al distrito de General Viamonte, la gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal aseguró a la prensa que le gustaría que los vecinos elijan al intendente Franco Flexas como mandatario local por un nuevo período de cuatro años. Hasta el momento, el jefe comunal no se había referido al respecto y, en diálogo con Democracia, apuntó que “todavía no lo hemos definido, no hubo presentaciones dentro del espacio pero es algo que se viene charlando” y agregó que “quiero terminar de hablarlo con toda la gente de Cambiemos para después confirmarlo; de todo modos, sería muy importante, por la realidad del distrito, que se mantenga esta línea de trabajo, más allá de que esté o no esté yo, también es importante que se mantengan la gobernadora y el presidente, se ha notado que ha cambiado cien por ciento nuestro distrito y hoy tenemos otro horizonte que antes no había”.

Respecto de la inauguración de la nueva Casa Museo Eva Perón, que había desatado polémicas con la oposición por la demora en la reapertura del lugar, Franco Flexas indicó a este diario que “la inauguración del complejo Casa Museo Eva Perón va a marcar un antes y un después en el distrito, primero porque hubo un cambio en las posibilidades de relatar el tiempo que Eva vivió en Los Toldos y poder mostrárselo al mundo, y además, por la puesta que hay hoy en día al respecto; esto va a llevar a que mucha gente quiera venir a conocer la casa donde ella vivió y también el resto del complejo”. Por otro lado, se refirió a la visita de María Eugenia Vidal y dijo que “la llegada de la gobernadora terminó de engalanar el período de visitas importantes, que han sido varias.”

En los últimos días, Flexas formó parte de la convención radical de la provincia de Buenos Aires y, respecto de la integridad de la UCR en Cambiemos, el jefe comunal de General Viamonte destacó que “en la provincia de Buenos Aires creo que no hay dudas, ha sido muy clara la convención, no hubo casi fisuras, tenemos una realidad que es común a todos los distritos; creo que la diferencia está en la Nación, ya que muchos gobernadores de otras provincias han tenido que hacer otros acuerdos, habrá que ver cuál es el mejor camino, pero no hay dudas de que en la convención nacional va a haber una ratificación a Cambiemos, más allá de algunos puntos que se está discutiendo”.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Héctor Luberriaga, –que permanece con licencia a este cargo sin goce de sueldo por una denuncia por abuso de menores– estuvo presente en la convención radical de la provincia; ello generó sorpresa, ya que actualmente Luberriaga cuenta con un suplente. Al respecto, Franco Flexas consideró que “no hubo ninguna demanda judicial ni nada que haya tomado conocimiento el Comité, y el Comité Radical no tomó ninguna decisión sobre él como afiliado, por lo tanto, al haber sido elegido como convencional, cumplió los deberes que tenía; así funciona la estructura partidaria, salvo que exista algún tipo de resolución que le impida hacerlo, pero si no, no hay por qué”.