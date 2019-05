El Rotary Club de General Viamonte entregó dos bombas de infusión al hospital local

En el marco de sus actividades de gestión, acorde a las necesidades de la comunidad, el Rotary Club de General Viamonte entregó –junto a la Asociación Rural–dos bombas de infusión al hospital local. Estos aparatos de alta tecnología impactan en la calidad de atención y tienen un costo de más de 2000 dólares cada uno. La entrega se hizo en el nosocomio y contó con la presencia de personal médico, enfermería, autoridades municipales y del hospital.

El doctor Santiago Catalán Pellet, secretario de Salud de la Municipalidad de General Viamonte dijo que “da mucho gusto ver a la gente de Rotary, siempre están a disposición, siempre dan una mano; en una función donde uno da batalla constantemente, verlos ya me alegra el día, porque en definitiva están siempre ofreciendo ayuda, medicamentos, es un lujo contar con ustedes en Viamonte”. Por otro lado, Catalán Pellet apuntó que “hablamos de aparatos porque el principal motor de este hospital ya lo tenemos y es el recurso humano; tenemos al jefe de Clínica médica con todos los clínicos que nos acompañan todos los días, peleándola, pediatras, ginecólogos, cirujanos, todos tiran para el mismo lado; y estos aparatitos representan todo ese trabajo, no existe la infraestructura y los aparatos sin el recurso humano, el equipo que tenemos hoy en día”.

En relación a las bombas de infusión entregadas,Catalán Pellet señaló que “es un paso fundamental para dosificar los medicamentos, no es lo mismo pasar una dosis que otra, entre otras cuestiones, es fundamental para que un paciente resuelva o mejore su patología” y agregó que “esto es brindar calidad en la atención, es algo común en los grandes hospitales, nosotros vamos de a poco logrando todo lo que necesitamos para prestar calidad en la atención de todos los días”. Por último, resaltó que “estamos muy agradecidos y orgullosos del Rotary; tomar decisiones en salud, comprar aparatos que valgan la pena, formar profesionales, son decisiones que impactan en la mortalidad, es decir, muere menos gente, entonces es importante tener dimensión sobre esto porque es un logro importantísimo”.

En tanto, Luciana Molina, supervisora del Área de Enfermería, agregó que “conseguíamos las bombas de infusión en comodato y las usábamos en las salas de pediatría y neonatal, con pacientes críticos; ahora la idea es empezar con el paciente crítico adulto, por eso estamos acá, en lo que es la intermedia, para pasar las drogas, no queremos utilizarlo solo en adultos sino también en el servicio de maternidad” y remarcó que “esto nos va a brindar a nosotros calidad de atención y lo maneja enfermería con la indicación médica, se va a mejorar la calidad de atención en todos los servicios”.