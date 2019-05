“Mi opinión es que el Presidente debe reelegir”, manifestó Vidal en Los Toldos

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó el distrito de General Viamonte y recorrió obras junto al intendente local, Franco Flexas. En primer término, la mandataria provincial estuvo en las instalaciones del nuevo Centro de Día, inaugurado recientemente, y aseguró: “Se trata de uno de los mejores, si no el mejor, Centro de Día que vi en la provincia de Buenos Aires, tiene que ser un orgullo para todos los toldenses”.

Luego, se dirigió junto al jefe comunal a la nueva Casa Museo Eva Perón, que abrió sus puertas el pasado 6 de mayo tras permanecer cerrado por obras de refacción. Allí se detuvo a mirar las exposiciones de las distintas salas y conversó con funcionarios del gobierno local, concejales y vecinos que se arrimaron al lugar.

“Quería ver esta obra terminada, en un mes tan especial por cumplirse los cien años del natalicio de Eva Duarte de Perón, y poder decir con orgullo que fue nuestro gobierno el que decidió terminar esta obra; ella se lo merecía, fue una dirigente política que trasciende lo partidario y que es una de las mujeres que ha dejado huella en la política”, dijo María Eugenia Vidal en diálogo con la prensa.

El PRO en sí mismo siempre ha sido un espacio abierto a incorporar a personas nuevas, afirmó Vidal.

Vidal anticipó el interés de Franco Flexas por ser candidato a un segundo mandato como intendente de General Viamonte.

Y agregó: “Siempre digo que para que muchas mujeres hagamos política hoy, hubo muchas que se animaron antes y dejaron huella para que fuera más fácil para las que seguimos después; ella fue una adelantada en ese sentido, para empezar consiguiendo el voto de las mujeres, así que es un orgullo ver que este museo está terminado y abierto para todos los bonaerenses y argentinos que lo quieran venir a visitar”.

A su vez, la gobernadora remarcó que “Evita trasciende las boletas, ha logrado la admiración y el respeto de millones de argentinos, independientemente de si son peronistas o no, en ese lugar me inscribo, desde ese lugar estoy acá; como gobernadora pulsé para que este proyecto se terminara”.

En el marco de la conferencia de prensa, Vidal resaltó su buena relación con el intendente radical de General Viamonte y detalló las obras de desagües pluviales, las alcantarillas en las rutas, asfalto, Jardín de infantes y Hogar de Ancianos: “Trabajamos mostrando que la prioridad la tienen quienes más lo necesitan, eso lo marcó Eva Perón y es algo que trasciende un partido político, a todos nos duele y queremos darles lo mejor”.

“La convención va a ratificar el trabajo juntos”

Consultada respecto de su vínculo con los intendentes radicales de la provincia, Vidal señaló: “Para mí no hay intendentes radicales o del PRO, para mí hay intendentes de Cambiemos, todos son parte de mi equipo, en igualdad de condiciones. Cuando empecé a recorrer la provincia no era gobernadora, Cambiemos ni siquiera existía, y muchos intendentes radicales me recibieron como si fuera parte de ellos, creo que Cambiemos en la provincia de Buenos Aires ha sido un ejemplo de Cambiemos en todo el país y siento que la convención va a ratificar el trabajo juntos, de tres años y meses, en equipo, sin importar si éramos del PRO o radicales”.





Respecto del armado del escenario político de cara a las próximas elecciones, la jefa del Estado bonaerense no descartó la posibilidad de que Cambiemos se abra a otras fuerzas políticas. En este sentido, señaló que “el PRO en sí mismo siempre ha sido un espacio abierto a incorporar a personas nuevas, sobre todo muchas personas que no vienen de la política, por ejemplo Carolina Píparo, que hoy es legisladora nuestra, porque cuando hablamos de amplitud no hablamos solo de que otros espacios políticos puedan encontrar coincidencias o ser parte, sino que muchas otras personas que no hayan hecho política antes se animen a involucrarse, porque si queremos cambiar las cosas, tenemos que hacerlo desde adentro”.

A su vez, la gobernadora remarcó que “Cambiemos tiene una identidad importante con los tres espacios políticos de radicalismo, PRO y Coalición Cívica, tenemos que preservarlo pero eso no quiere decir que personas que comparten valores y que comparten nuestra mirada de la Argentina y la Provincia que queremos, se sumen; sin ir más lejos, mi gabinete es muy amplio: hay personas que vienen del massismo, intendentes peronistas que se sumaron a mi gabinete, es multipartidario y sin embargo es todo Cambiemos; con lo cual, ese espacio de amplitud está siempre”.

En tanto, Vidal aseguró que se seguirá el camino institucional y cada uno de los tres partidos decidirá cómo quiere ir internamente a la elección y de qué manera quiere conformar Cambiemos. “La UCR tiene su convención a nivel provincial, después vendrá la nacional, y la Coalición Cívica también tiene su convención, después de que haya una discusión de cada partido, cada uno podrá plantear el escenario y habrá una reunión de Cambiemos antes del 12 de junio, que es cuando se plantean las alianzas”, afirmó.

A su vez, la mandataria provincial anticipó que el intendente de Viamonte iría por la reelección e insistió con firmeza: “Mi opinión es que el presidente debe reelegir, que tiene que ser el candidato de Cambiemos y a mí me gustaría, si los bonaerenses me dan la oportunidad, y a Franco Flexas también, de poder seguir trabajando juntos los próximos cuatro años”.

Consultada por su interés por la presidencia de la Nación, Vidal señaló que “siempre fui paso a paso, hoy siento que los bonaerenses me pueden volver a elegir y tengo un compromiso con los bonaerenses que consiste en no usar a la provincia como un trampolín de votos, la política en Argentina ha venido a buscar el voto de los bonaerenses en cada elección y después se ha olvidado de la provincia, y yo quiero a esta provincia, quiero quedarme trabajando acá”.

Franco Flexas, por la reelección

En el marco de la conferencia de prensa, María Eugenia Vidal anticipó el interés de Franco Flexas por ser candidato a un segundo mandato como intendente de General Viamonte y, de esta manera, acabó con las dudas y especulaciones respecto del futuro político del jefe comunal radical que, hasta entonces, no se había manifestado públicamente al respecto. En tanto, Flexas no profundizó en su interés por el segundo mandato y agradeció la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal por tercera vez al distrito.

“La gobernadora vino a conocer el Centro de Día de Los Toldos, me siento agradecido por eso y por estar siempre que la necesitamos”, dijo Flexas y agregó que “además, no vino para hacer promesas sino que era el momento de que vea la inversión que han hecho, el proyecto de la Casa Museo Eva Perón lo inició el gobierno de Daniel Scioli pero desde la gestión de María Eugenia Vidal decidieron hacerla y terminarla, porque esto no tiene que ver con los partidos políticos, esto trasciende, y quedó demostrado que la provincia invierte en lo que tiene que invertir”.