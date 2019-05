Se inauguró el Complejo Casa Museo Eva Perón en Los Toldos

En el marco del Centenario del nacimiento de Eva Perón el 7 de mayo, se inauguró este mediodía en Los Toldos el Complejo Casa Museo Eva Perón, cuyas obras fueron llevadas adelante por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Viamonte. La casa donde Evita vivió parte de su infancia y que, desde el año 2004 funciona como Museo Municipal, fue adquirida por el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires en 1988. Desde entonces, es un centro de peregrinación de dirigentes y simpatizantes del peronismo y de la historia política nacional, quienes cada 7 de mayo visitan la ciudad para brindarle homenaje.

Del acto oficial participaron el intendente municipal, Franco Flexas; el exintendente del distrito, Juan Carlos Bartoletti; senadores y diputados provinciales, intendentes de la región, autoridades de instituciones educativas locales y regionales, cuerpo de inspectores del distrito, funcionarios del gobierno local, miembros del Concejo Deliberante, autoridades de la Unnoba, concejales del Partido Justicialista y Frente Para la Victoria, vecinos en general, el cura párroco Horacio Lento que bendijo el lugar, Elena Valenti, la prima hermana de Eva Duarte de Perón; Marta Martínez, la nieta de su fotógrafo de la infancia, entre un importante marco de público.

El inmueble fue declarado Monumento Histórico Provincial por Ley 10.503, Monumento Histórico Nacional por ley 25.631 y hoy volvió a abrir sus puertas, luego de haber estado cerrado por trabajos de refacciones en el marco de la construcción del Complejo Museográfico que la rodea. En esta Casa Museo, Evita transcurrió gran parte de su infancia luego de que su madre, Doña Juana Ibarguren, decidiera trasladarse junto a sus cinco hijos del campo al pueblo. Allí comenzó la historia de una mujer que, junto a su esposo Juan Domingo Perón, cambiaría para siempre el cauce de la historia política argentina.

La Casa Museo totalmente renovada, presenta al público dos salas de muestras permanentes que exponen de qué manera aquella infancia marcó a fuego su futuro accionar político: la “Sala de la Infancia”, donde se relatan aspectos de los primeros años de la pequeña Eva y su familia entre 1919 y 1930; y la “Sala de los Derechos” donde se exponen en detalles los logros de su destacada labor política a través de estaciones que recorren los hechos entre 1930 y 1952. Las muestras permanentes son presentadas en un recorrido que atraviesa las dos salas con objetos originales pertenecientes a Eva y a su familia, fotografías originales y en reproducciones en alta definición, narraciones especiales basadas en investigaciones exclusivas y archivos multimedia. El espacio también posee una zona abierta a la intervención de la comunidad, la “Sala de la Participación”, donde se realizarán las muestras temporales que se presentarán en el complejo.

La propuesta integral del Museo de Evita en Los Toldos propone un encuentro emotivo, íntimo, vibrante, con la vida y obra de una de las mujeres más trascendentes de la historia argentina. El Complejo Casa Museo Eva Perón, que rodea a la Casa Museo, abre la posibilidad de generar nuevas actividades culturales en una gran obra de infraestructura llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires luego de generar la expropiación de los terrenos linderos a la casa de la infancia de Evita. El lugar contempla un amplio sector patio para actividades al aire libre, un auditorio con 100 butacas, salas administrativas, biblioteca, resto bar temático y la refacción integral de la Casa Museo. Además de un espacio exterior de devoción para ofrendas y reconocimientos a Eva y Juan Domingo Perón.

El discurso del intendente Franco Flexas

En primer término, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, agradeció al exintendente del distrito, Juan Carlos Bartoletti; al exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; y exministra provincial Cristina Álvarez Rodríguez por dar el impulso al Complejo Eva Perón. “Agradezco a María Eugenia Vidal por haber decidido completar esta obra y no dejarla, entendiendo que este complejo excede a los partidos políticos”, señaló Flexas y agregó que “en Los Toldos se trabajó aún en nuestras diferencias ideológicas, siempre prevaleció el amor a Eva y el cariño que le tienen”.

“Hoy estoy inaugurando este complejo, sé que algunos no deben entender por qué me metí tanto en este proyecto, los antiperonistas no lo entenderán, tampoco muchos peronistas, que mirarán con desconfianza y dirán ‘¿Se querrá apropiar de Eva? ¿Vio la oportunidad?’ Ni aun queriendo podría hacerlo, no me la puedo apropiar porque la relación que ella tuvo con su pueblo es intransferible; solo se explica por su sentimiento, carisma, trabajo y actitudes, ¿Cómo pudo haber generado tanto amor y odio una joven muchacha que murió a los 33 años? Por su espíritu”.