El miércoles próximo inaugurarán el Centro de Día “Despertar”

Después de 17 meses de trabajo y 15 millones de pesos de inversión, se está por inaugurar el Centro de Día “Despertar”.

El acto será el próximo miércoles 17 de abril, a las 17, con la presencia del intendente Franco Flexas, la secretaria de Obras Públicas, Eugenia Obredor y los vecinos que quieran acercarse a conocerlo.

El centro está ubicado en O’Higgins 56 Bo. Don Joaquín.

Eugenia Obredor, secretaria de Obras Públicas de Viamonte, al referirse a esta obra dijo: “Hoy estamos sobre el final de esta gran obra, que es el nuevo Centro de Día ‘Despertar’. Llegar a esta etapa me da mucha emoción no solo como profesional sino como funcionaria”.

“Lo simbólico de este proyecto, no solo fue habernos puesto en el lugar de los concurrentes sino toda la complejidad de lo que significaba haber diseñado y pensado este espacio. Va a ser un edificio que va a marcar un hito no solo para el Distrito sino para la provincia de Buenos Aires”, manifestó.