Axel Kicillof habló ante 500 vecinos de Los Toldos

El ex ministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof ,estuvo por primera vez en Los Toldos para charlar con vecinos, comerciantes, y docentes de General Viamonte. La jornada comenzó con la visita al Museo Casa Natal María Eva Duarte de Perón, acompañado por la dirigente local Viviana Guzzo, los concejales del FpV-UC y los presidentes de los partidos políticos PJ y Nuevo Encuentro. Kicillof expresó su preocupación por el cierre de la casa de Evita y habló con la prensa.

Hasta allí se acercó un grupo de la comunidad mapuche para regalarle un poncho y también docentes para ponerlo en conocimiento de las escuelas rurales que están cerradas. Luego, se dirigieron a la Plaza Central Rivadavia donde lo esperaban más de 500 vecinos para escucharlo. “Eran el mejor equipo de los últimos 50 años, hoy no queda ninguno, los echaron a todos por ineptos. El legado que Macri y Vidal nos van a dejar es el de la peor estafa electoral. El camino de ellos no es el que queremos. Vamos a trabajar todos abrazados, para sacar a la gente del pozo en que Macri y Vidal nos están metiendo. En cambio Néstor y Cristina no vinieron a prometer un sueño. Lo hicieron realidad”, expresó.

La referente de UC en General Viamonte, Viviana Guzzo, expresó: “estamos muy contentos de contar con la presencia del diputado y de quien fuera un actor fundamental en el gobierno de Cristina. Creó políticas de inclusión social, algo que desde que asumió Cambiemos no pasa. Tener a Axel en Los Toldos nos da una luz de esperanza, sabemos que hay otro camino; es con todas y todos juntos".

Sobre el cierre del Museo Casa de Evita, y la reinauguración por parte de Cambiemos, Kiciloff manifestó: “en campaña electoral la gobernadora Vidal se quiere hacer pasar por peronista. Tienen el museo cerrado desde hace tres años y no pueden explicar por qué. Que lo abran y nos dejen a Evita que es del pueblo”.

Las recorridas de Axel Kicillof por la Provincia de Buenos Aires, en esta oportunidad, incluyeron las visitas del día viernes a las localidades de General Villegas y Carlos Tejedor.