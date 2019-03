Juan Antonio Abdala brindó una charla sobre adicciones en Los Toldos

El viernes por la noche se realizó en Los Toldos una charla abierta sobre las adicciones, a cargo de Juan Antonio Abdala. El ex deportista estuvo al frente de jóvenes y padres, que llegaron hasta la cancha del Club Ignacio Coliqueo, y allí el ex jugador de básquet repasó todas las instancias de su vida plasmadas en su libro “Crónicas de lo no dicho”.

El objetivo de este encuentro consistió en transmitir un mensaje hacia los jóvenes y adultos ante el consumo de drogas, cómo puede afectar la integridad física y emocional; pero también es un mensaje esperanzador y de superación, de darse la posibilidad de elegir y cambiar la situación a fuerza de voluntad.