Franco Flexas: "No creo en el modelo anterior"

General Viamonte es hoy un municipio desendeudado.

-Sí, no hay posibilidades de crecer si no tenés las cuentas ordenadas. Recibimos un municipio con una deuda de 10 millones de pesos, que nos llevó ocho meses regularizar.

-Viamonte tuvo el acatamiento al paro docente más bajo de la Región, del 10%, ¿a qué lo atribuye?

-Son diferentes factores, entre ellos, que la gente está cansada de tanto paro, pero también el trabajo que hacemos con los docentes en capacitaciones permanentes, obras que se están haciendo y que hace 50 años que no se hacían, esa inversión y el acompañamiento del Estado, han hecho que no pierdan los chicos, por eso les agradecí.

-Se cumplen 100 años del natalicio de Eva, ¿está terminada la obra del museo?

-Sí, la obra está terminada, estamos hablando con todos los sectores del peronismo, porque queremos reabrir este espacio, que hoy es un complejo, y que sea de todos, porque fue la mujer más influyente del siglo XX. La historia empezó en Los Toldos y queremos recibir la visita de todos las personas que quieran conocerla, y sobre todo sus inicios, que explican mucho lo que después hizo, porque todo el mundo conoce el después, pero todas las luchas que tuvo por los más humildes tienen su origen en Los Toldos.

-¿Cuál es el impacto de la crisis económica?

-Va impactando, pero a su vez creo que va a haber un cambio en las conductas de consumo, no creo en el modelo anterior donde toda la plata se iba en el consumo, es inconcebible que una familia no pueda ahorrar. Creo que la economía va a despegar, porque hay casi déficit cero y hay superávit primario, factores que te permiten salir adelante.

"La gente no quiere más el 'roba pero hace", porque si roba no hace y no hay crecimiento."

-¿Qué cree que va a pasar en las elecciones?

-La gente no quiere volver al pasado, no quiere más el ‘roba pero hace’, porque si roba no hace y si roba no hay manera de crecer. La sociedad se dio cuenta que no podemos vivir gastando más de lo que tenemos, hay un cambio cultural que la gente lo entendió.

-¿Qué sigue para Los Toldos?

-Vamos a inaugurar un centro de día para personas con discapacidad, también incorporamos un banco de tareas comunitarias, que consiste en que toda personas que recibe una ayuda municipal en un momento difícil lo pueda devolver con trabajo, y el año pasado, más del 95% lo devolvieron con trabajo, se lo ganaron, sin clientelismo, es devolverle la dignidad a la gente. Hubo un crecimiento de la demanda social el año pasado, de un 15% más, de pedidos de ayuda, cajas de mercadería.

-¿Qué análisis hace de la denuncia por abuso contra el presidente del Concejo Deliberante?

-No he intervenido porque quiero que vaya por los carriles por los cuales tiene que ir, la familia de la chica involucrada hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer, eso después se trasladó al juez de paz, y él resolverá. Y desde lo político Luberriaga (Héctor) presentó licencia hasta el 10 de diciembre, que es cuando termina su mandato, y expresó que apenas haya una resolución judicial va a presentar su renuncia y se retira de la actividad política. No es más parte del espacio, él mismo decidió dar un paso al costado, como tiene que ser en estos momentos.