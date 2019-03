Tras la denuncia a Luberriaga, el Concejo se comprometió a trabajar en una agenda de género

La semana anterior se conoció la noticia de que el presidente del Concejo Deliberante de General Viamonte, Héctor Luberriaga, había pedido licencia en su cargo tras ser denunciado por acoso a una menor de edad. Una joven de 14 años radicó la denunicia junto a su madre en la Comisaría de la Mujer y declaró cómo se habían desencadenado los hechos.

Viamonte: el presidente del Concejo pidió licencia tras ser denunciado por acoso

Tras viralizarse por whatsapp el hecho, Luberriaga pidió licencia en el Honorable Concejo Deliberante y los ediles emitieron un comunicado que indica: "conforme a los hechos de público conocimiento, en atención a la independencia de poderes y en virtud del periodo de investigación iniciado, aceptamos la licencia del concejal Héctor Luberriaga según lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento Interno que nos rige como cuerpo deliberativo".

En otro tramo, apuntan que "expresamos nuestro compromiso con una agenda de género, siendo consecuentes con el trabajo realizado por este Concejo Deliberante a través de debate y adhesión a proyectos de leyes que buscan la prevención, la sanción y la erradicación de todas las formas de violencia."

La denuncia

La situación se viralizó a través de un mensaje de WhatsApp en el que una pareja relató que "íbamos caminando con mi novio a la madrugada, tipo 6:30, cuando nos dimos cuenta que un auto iba a la par de dos chicas (muy chicas) intentando levantarlas, a lo cual ellas dijeron que no". Según se indica en la denuncia, la pareja comenzó a seguir de cerca a las menores para no dejarlas solas, pero "el auto volvió a frenar en la esquina diciéndoles ‘dale, para que no caminen’". En ese momento, el hombre que venía siguiendo la situación "se acercó y le dijo que se vaya, que no querían y que eran menores", a lo que el edil le habría respondido "no entendés nada", y se alejó del lugar.

En su descargo, Luberriaga les habría dicho a sus allegados que conocía a las menores y que su intención era llevarlas a su casa. Sin embargo, la denuncia avanzó y se encuentra en la Justicia de Paz local.