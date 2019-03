El Intendente destacó los logros de su gestión y recordó la figura de Eva Perón

El intendente Franco Flexas, en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante del partido de General Viamonte, realizó un balance de su gestión y destacó la figura de Eva Perón, nacida en Los Toldos, al cumplirse este año el centenario de su natalicio.

En su discurso inaugural, a la noche del viernes último, el jefe comunal, entre sus conceptos, señaló que este 2019, no es un año más, puesto que es un año electoral.

“Este año no es un año más, es de decisiones políticas, de campañas , elecciones y espero que esto no obnubile nuestra vista, la de todos. Una cosa es la campaña y otra gobernar, porque ustedes (los concejales) y yo vamos a seguir gobernando hasta el 10 de diciembre. Esté quien esté sentado en esta silla el año próximo, deseo fervientemente que pueda haber continuidad en alguna política de estado, que no es tal si no se mantiene a largo plazo”, apuntó.

Respecto a Eva Duarte de Perón, el jefe comunal dijo que “Eva es de Los Toldos”, recordando que a fines del año pasado se firmó un convenio para que el Complejo museológico de Eva Peró pase de ser de la Provincia al Municipio.

“Este año se cumplen 100 años de su nacimiento, ella está identificada con el peronismo pero influenció a la política argentina. Estarán quienes la aman, quienes la odian, peronistas y antiperonistas, quienes fueron ayudados, los que sufrieron, todos. Pero fue la mujer más influyente del Siglo XX en la política argentina”, señaló.

“Parte de lo que hizo tiene una explicación, en su niñez, en su infancia y la vivió acá, en Los Toldos. Van a cumplirse 100 años de su nacimiento, ya es momento de cerrar heridas y el mejor homenaje que puede hacerse es ayudar a los más humildes. Cada uno puede hacerlo a su manera, pero ayudar a los más humildes debe unirnos”, propuso el intendente Flexas.

“A todos aquellos que sufrieron pesares en aquellas épocas les pido de dejen atrás todos los rencores, que perdonen. Ojalá ella haya perdonado en vida los sufrimientos que tuvo que vivir acá”, expresó.

“Desde este lugar, en este año tan especial, convoco a todos, sin distinciones partidarias a construir una nueva etapa de nuestra historia, de unión entre todos, que trabajemos juntos para enfrentar desigualdades y reconocer a quien fuera la hija pródiga de nuestro pueblo. Porque Eva es de Los Toldos y es un orgullo para todos nosotros que el Museo de Eva Perón sea de Los Toldos”, dijo.

Gestión

Respecto a su gestión, el intendente Franco Flexas sostuvo: “no existe la posibilidad de llevar a cabo políticas de Estado, de realizar una gestión adecuada, si primero no están ordenadas las cuentas fiscales”.

“El presupuesto cuando es real, no dibujado, permite conocer cuál es su camino. Hoy podemos decir que después de tres presupuestos de nuestra gestión, los concejales, representantes del pueblo, tienen muy claro como será la gestión del Municipio”, dijo

“Es decir, los concejales, tienen muy claro cómo hace las gestiones este municipio. Podrán disentir en políticas implementadas pero saben que el Presupuesto es lo que va a hacer la gestión del año. En ese rumbo me alegra poder decir hoy que en el orden de las cuentas, y los pagos marcamos un camino”, destacó.

Recordó que en el último día de diciembre, el Municipio consiguió que la deuda flotante fuera cero. “Es decir, que saldamos todos los compromisos, no los dejamos para el año siguiente”, destacó.

Superávit

“También logramos consolidar que haya superávit ordinario, que este año fue de 4.200.000 pesos. Este trabajo, que es de tres años, pudimos lograrlo con mucho control en el gasto, por ejemplo logramos disminuir en un 35 % el consumo de combustible desde el 2015. A precio de hoy, si se consumiera lo de entonces, hubiéramos tenido que gastar 12 millones de pesos más”, destacó el intendente Flexas.

“Estar más ordenados nos permitió mejorar los sueldos de los empleados de categorías más bajas. En diciembre de 2015, el sueldo municipal de la categoría más baja era de 3.654 pesos. Hoy es de 10.175 pesos. Quiero reconocer el trabajo constante del sindicato, que mas allá de defender los intereses de quienes representa, entendió los momentos difíciles que atravesamos, pero también había que mejorar la escala salarial, que iba más abajo que cualquier otra”, dijo.

El Intendente también destacó la creación de la Oficina de Recaudación, para unificar la recaudación municipal, ya que cada tasa salía de una oficina distinta. “Esto nos va a permitir mejorar la atención al contribuyente y los índices de recaudación”, afirmó.

Respecto al área de Desarrollo Económico se concretó la creación de la Oficina de Empleo, por la cual hubo 480 entrevistas laborales, base de datos y 32 búsquedas laborales tanto sea para el sector público como privado

El jefe comunal recordó que dicha oficina actuaba como intermediario entre quien busca trabajo y quien necesita contratar a alguien, que buscaba herramientas para ayudar al sector privado y principalmente aquellas personas que buscan trabajo. “Por suerte las empresas locales confiaron en este sistema, nos lleva mucha responsabilidad, pero ya hay muchas que buscan empleados en la Oficina de Empleo”, dijo.