Destacan la importancia de cuidar a las mascotas y realizar castraciones

El Municipio de General Viamonte cuenta con una nueva Unidad Móvil Veterinaria y fue presentada ante la prensa en Los Toldos, ciudad cabecera del partido.

El intendente Franco Flexas afirmó en esta oportunidad que en el 2018 hubo mil castraciones, lo cual daba muestra de la importante actividad de Zoonosis en el Distrito.

La nueva unidad estará recorriendo durante el verano todos los barrios haciendo castraciones gratuitas tanto a perros como gatos.

Los vecinos que tengan mascotas y quieran conocer este quirófano móvil podrán acercarse y llevar a sus mascotas para castrar o vacunar.

En la presentación, el intendente Franco Flexas manifestó que la puesta en marcha del quirófano móvil impulsa las castraciones de perros y gatos, como así también la vacunación antirrábica en cada uno de los pueblos y de los barrios de Los Toldos.

Este móvil estará más cerca para que sea más fácil al vecino concurrir con su animal.

El jefe comunal señaló que una de las preocupaciones que tiene la comunidad es la gran cantidad de animales en la calle, y el móvil para castraciones podrá brindar una solución a mediano y largo plazo, que tiene que ver también con mejorar la vida de las mascotas.

La directora de Bromatología Mirella Cerrato y la veterinaria Romina Lingor, veterinaria de Zoonosis, explicaron para qué sirve la unidad y cuál era el plan.

“La idea del quirófano móvil surge a través del programa de castraciones gratuitas, reducir la cantidad de animales, prevenir el nacimiento de cachorros indeseados e incrementar el bienestar animal”, dijo Cerrato.

Por su parte Lingor, habló de las ventajas de las castraciones quirúrgicas.

“Vamos a necesitar la colaboración del propietario del animal, para que se quede cuando ingresa a la unidad el perro o gato. Hay que remarcar la importancia de la castración de las hembras, los beneficios que tiene, como por ejemplo reducir la población callejera, prevenir la aparición de tumores mamarios como así también la infección en el útero, y en el macho, el agrandamiento de la próstata, los tumores en los testículos y la agresividad en el vagabundeo”, dijo la veterinaria.

La veterinaria Lingor aclaró que para castrar a una hembra no es necesario que haya tenido una cría y que si se la castra antes del primer celo se reduce mucho la posibilidad de tumores de mama.

Se puede castrar todo el año.

Callejeros

Otro de los puntos referidos por los funcionarios, es que los vecinos deben tener las mascotas dentro de sus casas, de manera responsable.

Apuntaron el problema que se presenta en las calles, cuando hay perros callejeros ladrando o asustando a gente que anda en bicicleta o en moto.

Señalaron los accidentes que se producen en la vía pública por la presencia de animales, mencionando un caso en que el vecino tuvo que estar inmovilizado nueve meses por las heridas recibidas en la caída de su moto.

En casos de mordedura, se recomienda dirigirse al hospital, donde se les proporcionará vacunas y antibióticos, comisaría, exposición civil. Para corroborar si tiene o no rabia, no perder de vista al animal; lo hace zoonosis y bromatología. Si tiene dueño de lo intima para que lo ponga dentro de la casa, y si no, se lo lleva al refugio.

Los funcionarios dijeron que los animales no deben estar en la calle, que hubo muchos animales lesionados, personas estropeadas en accidentes de tránsito, etc.

Pirotecnia

El intendente Franco Flexas hizo referencia a la proximidad de las fiestas de fin de año y recordó que en el distrito de General Viamonte rige la ordenanza que prohibe comercializar y usar pirotecnia.

“Los animales se desesperan, se asustan, se van de las casas”, advirtió.

En lo que hace al resguardo, los funcionarios recordaron que el Refugio como organización no existía, pero en el caso de los callejeros, se hacían los cuidados correspondientes, se los alimentaba, se mantenía el predio donde están los animales, todo por cuenta y cargo del Municipio.

“Hay 90 animales que están en perfectas condiciones”, señalaron desde Zoonosis, para apuntar que el predio estaba abierto de 7 a 16, habiendo muchos animales para adoptar, pero la persona que lo hacía debía ser responsable.

Sobre este punto, acotaron que durante el ciclo lectivo hubo charlas sobre tenencia responsable en las escuelas primarias. “Un animal no es un juguete hay que dedicarle tiempo y atención”, señalaron.

A la pregunta si se había dado algún caso de rabia, en murciélagos o mascotas, afirmaron que no.

Equipada

Respecto a la unidad, mencionaron que el quirófano móvil estaba equipado con una camilla, sistema de agua, heladera, aire acondicionado y todo lo necesario para la labor que ahí se hace.

Las fechas

Los días 26, 27 y 28 de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero de 2019 la Unidad Móvil Veterinaria estará en el barrio Juan Domingo Perón.

Los días 7 y 8 de enero, en el SUM del Barrio Juan El Bueno.

El horario de recepción del animal es de 7.30 a 9.30, y debe estar con ayuno de solidos si se requiere castración.