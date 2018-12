​​​​​​​Flexas: “estoy de acuerdo con las primarias”

El jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas, aseguró a Democracia que está a favor de que se realicen las elecciones primarias. “A nivel nacional y provincial se han declarado a favor de las primarias, eso a mí me alegra porque estoy de acuerdo con las primarias; más allá de las opiniones que pueda haber de intendentes, creo que si lo ven desde el lado del gasto tendría que dejar de haber hasta elecciones generales, pero tiene que ver con una parte fundamental del sistema democrático y de cómo están hoy los partidos, así que las considero imprescindibles, es uno de los aciertos del anterior gobierno y hay que mantenerlo como política de Estado porque ha sacado de encima, además, toda la parte oscura de los partidos políticos que, en sus internas, a veces no ganaba la gente que era más apoyada por la gente sino el dueño del aparato político”.

Respecto de una posible reelección, y en línea con los intendentes de la región, Flexas señaló: “Falta mucho todavía para hablar de reelección, al menos tres o cuatro meses para entrar en clima, no sabemos qué va a pasar, qué va a decir el frente Cambiemos a nivel local, hoy por hoy estamos pensando en trabajar en lo que resta de la gestión. Yo tomé un compromiso con la gente del Pro acerca de que, si me daban esta oportunidad, yo quería generar un cambio real en el distrito y creo que se ha llevado adelante; más allá de quien sea que encabece el proyecto, apunto a que se mantenga ese cambio estructural que necesitamos como distrito para salir del estancamiento que teníamos; esperemos al año que viene, yo lo veré, lo analizaré, todavía no lo he charlado ni con los íntimos de la política, lo resolveremos en febrero o marzo”.

Respecto del Presupuesto provincial y transferencia de costos, Flexas señaló que “nosotros estamos tranquilos por haber ordenado las cuentas, salimos de la urgencia y empezamos a tomar decisiones. Esto de transferencias de costos, lo tenemos que ver con recursos, si no van a ser cada vez más imposibles, creo que tiene que haber una visión de distritos del conurbano y del interior, porque no es lo mismo: en el conurbano les pueden dar nuevas competencias y responsabilidades porque los valores que manejan todavía tienen que ver con reestructurar sus municipios, nosotros en el interior hasta hacemos cosas que ni siquiera son competencia nuestra y las solventamos con nuestros recursos. Es muy complejo seguir asumiendo responsabilidades cuando no viene toda la plata para poder llevarlo a cabo de la mejor manera”.