Emotivo acto de despedida del Dr. Petracci en Viamonte

En el salón Bicentenario del edificio municipal se realizó el acto homenaje al doctor Fernando Petracci quien se desempeñó a por más de 20 años en el servicio de atención oncológica del hospital local. En el encuentro cargado de emociones participaron sus pacientes, autoridades municipales e integrantes del poder legislativo local. Al doctor Petracci se le entregó una placa al mérito por su labor incansable en la lucha contra el cáncer.

Fernando Petracci se mostró emocionado y dijo: "me llena el alma que hayan venido tantos pacientes, que nos hemos visto durante tantos años, no es habitual en la medicina que te hagan un reconocimiento así, en todos estos años se logró abrir un ala nueva del hospital y tener un servicio de oncología". Y agregó "hay que seguir creciendo porque los pacientes oncológicos son especiales y necesitan un nivel de recurso humano y técnico diferente. Hoy mi labor la va a continuar la doctora Bollo y no se va a sentir una interrupción".

Por último, el doctor dijo "me voy porque desde el punto de vista académico voy a tomar otro camino con charlas y capacitaciones dentro y fuera de la Argentina. La doctora que me reemplaza tiene diálogo directo conmigo, así que desde ya muchísimas gracias por todo".