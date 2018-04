“Descubriendo mi lugar”, concurso de fotos sobre Los Toldos y localidades

El concurso “Descubriendo mi lugar”, organizado por la Dirección de Cultura de General Viamonte premiará las fotografías que mejor expresen la revalorización social y cultural de los barrios de Los Toldos y localidades del distrito, alineado con el objetivo de facilitar un espacio de creatividad a todos los fotógrafos locales que quieran mostrar su arte.

Los ganadores formarán parte de una exposición colectiva que se realizará en la vía pública en formato de gigantografía, las cuales serán colgadas de estructuras, frentes de edificios y demás soportes que presente nuestro paisaje urbano. Y a los participantes no premiados se los tendrá en cuenta para conformar un calendario que será socializado en distintos eventos locales, provinciales, nacionales.

Este concurso fue pensado para fomentar y revalorizar las localidades y barrios del distrito de General Viamonte. Bajo esta misma lógica, apuntan a que las imágenes ayuden a expresar la cultura en sociedad que se posee. Desde esta Dirección consideran que desde la creatividad se puede potenciar la revalorización de estos espacios que son el núcleo de socialización.

Temas y categorías

Toda fotografía presentada deberá responder al tema central del concurso: “Imágenes del barrio, pueblo” es decir, exponer los espacios sociales, históricos o culturales de la comunidad. Las fotos pueden enmarcarse dentro de las siguientes áreas temáticas:

a) Paisajes (urbano y rural)

b) Idiosincrasia (costumbres que nos caracterizan)

1.2. El concurso fotográfico está conformado por dos categorías:

A- de 12 a 18 años

B- de 18 años en adelante

Las mismas están abiertas a todas las personas que residan en el distrito de General Viamonte, profesionales como aficionados a la fotografía.

Características de la obra

-Las fotografías presentadas deben ser originales, haber sido tomadas por los mismos participantes, no haber sido presentadas en otros concursos y cuyos derechos de autor, propiedad, publicidad o cualquier otro derecho aplicable sobre la obra sean de la entera titularidad del participante.

- La presentación de las fotografías se realiza de manera digital, por lo tanto aquellas tomas que sean analógicas deberán ser digitalizadas. Se pueden presentar imágenes tanto en color, blanco y negro, sepia o duotono.

- La presentación de la fotografía deberá ser en formato de compresión JPG a 72 ppi y 550 píxeles en su lado más largo.

Modo de participación

- El concurso está abierto a todos los interesados por la fotografía. No podrán participar empleados pertenecientes a la Dirección de Cultura, jurados y auspiciantes.

- La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases y condiciones.

El Organizador se reserva el derecho exclusivo de interpretar las mismas en caso de presentarse situaciones imponderables o imprevistas, no existiendo derecho a reclamo alguno por parte de los participantes.

Las obras deberán enviarse a la siguiente dirección de mail: cultura@generalviamonte.gob.ar

Al enviar las obras por mail, el participante deberá consignar su nombre, apellido, dirección y teléfono y nombre de la obra y su fundamentación. Una vez enviada la fotografía, el concursante recibirá un mensaje de confirmación.

Las obras se recibirán durante el período comprendido entre 1 de mayo al 15 de julio.

Entre el 18 de julio, se llevará adelante la votación del jurado para los respectivos premios.

Durante la primera semana de julio, los ganadores serán informados por teléfono o mail la notificación que ha sido seleccionado. A su vez, el nombre de los ganadores se publicarán en la página web y en Facebook: Cultura Viamonte. Las fotos seleccionadas formarán parte de las propuestas ya mencionadas.

Jurado

En relación con el premio otorgado por el Jurado: La Dirección de Cultura realizará una preselección y a partir de la misma realizará la selección final y hará una devolución de las obras ganadoras. Durante el período de votación, el Jurado se reunirá y elegirá la foto mejor lograda y que mejor refleje el título del concurso.

Premios

Se premiarán tres obras

Categoría A

1º Premio: insumos

2º Premio: insumos

3º Premio: insumos

Categoría B

1º Premio: $ 3.000 y diploma

2º Premio: $ 2.000 y diploma

3º Premio: $1.000 y diploma

El jurado también seleccionará entre las fotos no premiadas aquellas imágenes que serán parte del calendario.

Los participantes autorizan al Organizador, en forma gratuita, a utilizar, difundir, exhibir, publicar e imprimir cualquiera de las fotografías premiadas y/o mencionadas en este concurso, con fines culturales y no comerciales siempre haciendo mención del nombre del autor de la imagen. No obstante, el autor conserva sus Derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo con la ley 11.723.