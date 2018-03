Sánchez: “La difusión de noticias es limitada y obstaculiza el acceso a la información”

En el marco de una entrevista con Democracia, María Eugenia Sánchez, concejal y presidenta del bloque Frente para la Victoria del Concejo Deliberante de General Viamonte, hizo un repaso por diversos temas que forman parte de la agenda de actualidad en el distrito.

Se refirió al aumento de tarifas, a la fusión de cursos en las escuelas y cuestionó aspectos del gobierno local en cuanto a la transparencia y la publicación del presupuesto ejecutado.

- ¿Cuáles son los debates que van a continuar en 2018 y cuáles son los que buscan instalar en el Concejo Deliberante?

- Queremos continuar con debates que venimos dando respecto de los aumentos de bienes y servicios, de las tarifas, es la gran preocupación de nuestros vecinos. El debate por los tarifazos es necesario porque en la vida cotidiana se siente cada vez más y sostenemos que el ejecutivo debe expresarse respecto de los aumentos. Como oposición, hemos propuesto al intendente adherir a amparos colectivos, en 2016 y 2017, pero aún no hemos logrado una expresión clara y abierta del posicionamiento de Flexas en cuanto a los tarifazos. También propusimos alternativas como hacer presentaciones a la Defensoría del Pueblo, pero como no hubo respuestas queremos seguir debatiendo el tema. Además, tenemos una deuda en el Concejo Deliberante que es generar mayor participación de la ciudadanía, tenemos la deuda de la banca abierta; lo vamos a plantear cuando se inicien las sesiones ordinarias, para que los vecinos tengan la participación directa frente a situaciones puntuales. Por ejemplo, hace menos de un mes tuvimos quince familias que perdieron el empleo en el marco de los despidos de Ferrobaires, a eso hay que sumar que con las fusiones de cursos en las escuelas se han perdido más de 80 módulos, horas cátedra, de empleo docente. Nosotros repudiamos el cierre de escuelas y la fusión de cursos porque en Los Toldos no se revisó la situación, simplemente se optó por ejecutar lo que ya habían decidido desde Provincia. Transporte público y la reactivación del tren son dos temas más que deseamos instalar en el Concejo; además queremos seguir debatiendo cuestiones de género.

“Las barreras administrativas siempre obstaculizan el acceso a la información”

- ¿Qué lectura hace del acceso a la información y circulación de las noticias en Los Toldos?

- En Los Toldos, la circulación de la información es limitada. Esto va a título personal: la pauta publicitaria oficial muchas veces es una limitante frente a lo que se comunica. Por otro lado, tenemos un medio digital que es más independiente, donde se editorializa con mayor libertad. Pero acá la información es limitada, y también es limitado en cuanto al discurso de la transparencia, de la accesibilidad a la información pública, lo es incluso para nosotros como concejales. Nuestro bloque tiene la terminal del programa RAFAM, donde uno podría tener un mayor seguimiento respecto de los gastos y ejecución del presupuesto y, sin embargo, la información a la que accedemos tiene que ver solamente con los gastos pero no con el presupuesto ejecutado, tenemos un acceso totalmente parcial a la información. Y no es que no la busquemos por otro lado, sino que las barreras administrativas siempre obstaculizan el acceso, y lo digo como concejal, imagine lo que es para el ciudadano común.

- Y en ese sentido, ¿qué hay respecto del discurso de transparencia?

- En los debates pedimos que se deje de usar la doble vara discursiva, porque frente al vecino sos transparente y accesible, abierto a escuchar los reclamos, dispuesto a dar información y, del otro lado, vemos todas las barreras que hay para acceder a la información, elevamos notas y quedan durmiendo en un cajón y faltan respuestas a temas de coyuntura. A veces pareciera que vivimos en una novela rosa, donde todo es inauguraciones y planificación de una nueva ciudad, y no tenemos acceso a las malas noticias, las vivimos en carne propia. Por ejemplo, cuando debatimos el proyecto de Ordenanza Fiscal Impositiva nos opusimos fuertemente a los incrementos de tasas que proponía el municipio, porque al aumento de las tasas de ABL y red vial había que sumarle las facturas de luz, agua y gas. Hoy, la gran preocupación es el impacto por las tarifas y eso no se veía en 2016, en ese momento la gente compartía el discurso del oficialismo, pero hoy la realidad es otra, el relato del vecino es otro, ahora ve que sus ingresos son los mismos y que el impacto de la factura se incrementa.

“Antes había más interés porque había que negociar más la votación en el Concejo”

- ¿Qué postura tiene respecto de la Ley de Responsabilidad Fiscal?

- Fue un debate que instalamos en los últimos meses, teniendo Cambiemos la mayoría, adhirió. Nosotros no. Nos preguntamos en qué beneficia al distrito adherir a ese pacto, porque el monto de la pérdida por la reforma previsional en General Viamonte es de casi 31 millones y, además, cuáles son los beneficios si el pacto fiscal recorta tu autonomía, si te tenés que ajustar a un único molde, si estás sometido a la Provincia. Consideramos que la medida atrasa mucho, que va a contramano de dotar de autonomía a los municipios y no permite el desarrollo local, limita por todos lados. En ese sentido nos preguntamos por qué desde el gobierno de la Provincia exigen a los municipios que se adhieran si María Eugenia Vidal endeudó a la Provincia en un 56%, una deuda que van a terminar pagando nuestros nietos. Todo esto forma parte de la doble vara discursiva de pedirle al otro hacer lo que vos no estás dispuesto a hacer. Y aunque ya se decidió, nosotros queremos seguir debatiéndolo.

- ¿Cómo es el espacio de discusión dentro del Concejo Deliberante entre ambos bloques?

- Hay una diferencia entre hace dos años y ahora, y es que antes había más interés porque había que negociar más la votación en el Concejo. Ahora nosotros vemos que el debate se instala, se escucha la postura del bloque opositor, pero no pareciera que haya reflexión o crítica del otro lado. La primera sensación la tuvimos cuando discutimos el proyecto de Ordenanza Fiscal Impositiva: nuestro bloque cuando no adhiere a una idea nunca lo hace desde el sinsentido, siempre vamos con propuestas alternativas; esta vez no vimos un debate reflexivo, nos dejaron hablar pero a la hora de la votación se apoyó la propuesta enviada por el Ejecutivo. Y nosotros tuvimos una gran decepción, porque cuando Franco Flexas asumió, al abrir las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, lo primero que dijo fue que se iba a terminar la escribanía pública en el Concejo Deliberante, que ya no iba a ser más un trámite. En realidad, esas palabras con las que inició las sesiones, ahora que tienen mayoría gracias al voto doble de Luberriaga, pareciera que se las ha olvidado.