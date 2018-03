Impulsan actividades en Teatro Baigorrita para recuperar dicho espacio cultural

La Asociación Mutual Amigos del Teatro está impulsando actividades en el Teatro Baigorrita, en instalaciones de la ex sociedad italiana, en calle Belgrano 11, que datan de 1924.

Lo más urgente en estos meses es lograr la habilitación del lugar para impulsar eventos culturales y también rescatar un lugar histórico del pueblo.

En diálogo con Patricia Romans, integrante de dicha Mutual, explicó que años anteriores en el pueblo funcionaba la Asociación Amigos del Teatro, compuesta por un grupo de personas que trabajaba ad honorem para hacer actividades dentro del Teatro Baigorrita.

Aclaró que este espacio funciona en las instalaciones proporcionadas por gente de la ex Sociedad Italiana, incluso en el frente dice Cine Italiano.

Al recordar lo que se hacía tiempo atrás desde la Asociación, la entrevistada explicó: “Hacíamos cine, tratábamos de resaltar esta posibilidad recreativa, más aún para aquellos que no podían viajar a Junín o a Los Toldos para ver películas. Al tiempo surgió la Mutual, una entidad más organizada”.

Patricia Romans dijo que desde la entidad también se impulsan talleres de teatro dirigidos al público en general. “Como estuve haciendo asistencia de dirección en teatro, durante años, el profesor al que asistía me preparó para eso, al mismo tiempo que yo misma vengo de una familia con raíces en esto”, manifestó, señalando que se ofrecen talleres de teatro para niños y adolescentes, desde el lunes 19 de marzo, a partir de las 14.30, y también talleres de pintura y dibujo para niños; y de pintura decorativa para adultos.

“Hacemos todo de a poco. La municipalidad tiene sus talleres y no queremos hacer nosotros muchas propuestas, porque el pueblo no es tan grande tampoco. Los talleres los estamos llevando a cabo en el teatro, como una manera de que la gente se acerque, utilice este espacio, que se haga costumbre ir al teatro, donde hay un espacio, aunque sea chiquito para dar los talleres de pintura, dibujo y teatro”, expresó.

Cabe apuntar que las instalaciones del Cine Italiano, donde funciona el Teatro Baigorrita, datan de 1924. “El año pasado el Municipio no nos dejó trabajar porque no teníamos luces de emergencia, la salida de emergencia y estamos en esas gestiones. Nos falta el barral para la puerta y ya podremos habilitar y trabajar tranquilos”, estimó.