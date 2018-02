Movilización de trabajadores de la educación por fusión de grados y cese de cargos

Personal que se desempeña como docente y no docente dentro de las escuelas de nuestro Distrito se concentraron frente a las escalinatas del edificio Municipal el pasado viernes, en rechazo a las medidas implementadas desde provincia que incluyen fusión de grados y cese de cargos docentes y directivos.

Previo a la reunión que luego mantuvieran con el Intendente Franco Flexas, la Secretaria del Gremio Suteba, Marta Molina, señaló:

“Nosotros desde diciembre de 2017 estamos haciendo presentaciones ante la Jefatura Distrital por la fusión y cierre de cursos de una bajada de la Dirección General de escuela, queremos saber cómo se está llegando y cuál es la resolución de la normativa vigente, que están utilizando para hacer eso porque los tratamientos de pos se hacen abril y la convalidación de la pos de este año vinieron convalidadas por el tribunal central.

Nos movilizamos al Municipio porque también es responsable de la decisión política del distrito. Hay mucha preocupación porque van a fusionar escuelas como la Escuela N° 1, Escuela N° 6, la Escuela Agraria y a partir de la fusión no solamente se pierden puestos de trabajos de los docentes, sino también de Secretarios, bibliotecarios. O sea, es un efecto cascada que no solamente se produce adentro de la escuela sino también en el distrito.

La participación es de todos, hoy estamos solamente con las escuelas que están involucradas por una cuestión de que ellos tienen que estar en una institución entonces por consiguiente vinimos con los docentes que están involucrados, sabemos que toda la comunidad está involucrada, inclusive en lo que hicimos en diciembre si ustedes vieron la manifestación que hubo que estaba toda la comunidad educativa acompañándonos.

Estamos esperando a que el Intendente nos reciba y vamos hacia jefatura distrital donde ya estuvimos con reuniones con la jefa, estamos esperando ahora que nos recibir también.”