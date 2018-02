Se definen los clasificados en Zavalía

La pasada semana quedaron definidos los tres primeros clasificados del torneo denominado “Eduardo Alterino” correspondiente a la Zona A, en tanto este lunes se conocerán también los otros 3 del Grupo B, para entonces entre los 6 que sortearon la ronda inicial volverán a jugar una especie de “Petit”, todos contra todos, o sea en 5 jornadas, con 3 partidos por noche, y directamente por el sistema de puntuación. Quién sume más al final de esta etapa será el campeón.

En tanto para los VETERANOS, que juegan en dos zonas de 4 equipos cada uno, aquí la situación es diferente. Solo clasifican a una instancia de SEMIFINALES los dos primeros de cada grupo.

Posteriormente se enfrentan en forma “cruzada”, o sea el primero de una zona, ante el segundo de la restante, los ganadores se miden en una finalísima para conocer el campeón.



LOS CLASIFICADOS POR LA ZONA “A”

1ro. La Langosta Pulverizaciones 10 pts. (+12)

2do. Aceitera Zavalía 9 pts (+ 10 dif)

3ro. Sancor Seguros 9 pts (+ 4 dif)

Este pasado lunes se completó la fecha del Grupo B, donde también definieron los 3 clasificados:



LOS RESULTADOS:

Maquinarias Donatelli 6 vs El Rejunte 5

Algo Serio 3 vs Los Mamines 0

Repuestos el Rafa 4 vs Matafuego Nicolás 3



VETERANOS:

El Zavalero 4 vs. El Ciclón 3



LOS CLASIFICADOS DE LA ZONA “B”

1ro. Transporte Los Vascos 9 pts (+10)

2do. Repuestos El Rafa 9 pts. (0)

3ro. Algo Serio 7 pts (+7)