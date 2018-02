Flexas: “Tomé la decisión de que no haya familiares en el gabinete”

Consultado por este diario respecto del decreto firmado por Macri, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, aseguró que “hay que diferenciar: por un lado, el ingreso que ha sido abusivo en la administración pública, es real que en otras gestiones se han acomodado familiares; pero en los cargos políticos, el análisis tiene que ser diferente, porque si uno tiene un familiar que ha hecho política toda la vida, que es un profesional y que ha tomado el cargo, no me parece que haya que tomar medidas para quitarlo de allí”.

En este sentido, Flexas agregó que “considero que hay que buscarle el sentido común a las decisiones, porque el problema surge cuando el factor preponderante es que una persona ingrese por ser 'familiar de', mientras exista eso como primer término, el resto estará mal”.

“Nosotros venimos a cambiar el paradigma que había antes, cuando alguien ganaba una elección y podía ingresar cualquier familiar”

Pese a esta reflexión, Flexas aseguró que “en ningún momento de la gestión hubo ningún familiar cercano ni lejano, es una decisión mía que no haya familiares, siempre mantuve esta postura” al tiempo que agregó “no tuve casos de familiares que hagan política, incluso podría haberme traído problemas porque aún así me hubiera resistido”.

En diálogo con Democracia, Flexas sostuvo que “nosotros venimos a cambiar el paradigma que había antes, cuando alguien ganaba una elección y podía ingresar cualquier familiar, yo adopté esta regla sin tener que exhibirla y se aplicó directamente: no ingresó ningún familiar, ni siquiera amigos”.

Respecto de los funcionarios y los vínculos dentro de cada área, Franco Flexas dijo que “los secretarios ni me preguntaron y, si se les ocurrió, ni se animaron a preguntarme, porque la gestión la marca uno con sus propias decisiones”. Sin embargo, el intendente de Viamonte insistió en la idea de que “en algunos cargos se necesita gente de confianza, entonces me parece bárbaro que si la persona hizo política y está preparada, ingrese aunque sea familiar, pero no me parece bien que ingrese por el mero hecho de ser pariente”.