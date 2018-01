Un toldense en Chile durante la visita del Papa

La visita del papa Francisco a Chile fue uno de las noticias de las que más se ocupó la prensa los últimos días. Pero como los toldenses andamos por muchos lugares, nos llegó la información de que el amigo Fabián Coliqueo había viajado especialmente para presenciar y ver a Su Santidad.

Nos contactamos y gentilmente se acercó a nuestra redacción y nos contó su experiencia:

“Yo tenía pensado viajar por mi lado, pero a último momento surgió un lugar con la gente de la parroquia Cristo Redentor de Junín y me sumé a la comitiva. Como experiencia fue increíble, ver a Su Santidad a metros fue muy fuerte.

Los chilenos quizás no le dieron el valor que debió tener, son mas fríos en ese sentido, pero de todos modos muchos de ellos vivaron su paso por la Avenida Alameda en Santiago”.

Fabián, durante la charla nos comentó que el trato del chileno para con los argentinos no es muy bueno, y que ponen cierta distancia.

En cuanto a la seguridad fue muy buena, ahí no existen los derechos individuales como en Argentina.

Allí hay una ausencia total del Estado, la salud es privada lo mismo que la educación. Solo participan en la seguridad y en las fuerzas armadas.