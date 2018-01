Asumió Juan Carlos Paulina la Presidencia del Partido Justicialista de Gral. Viamonte

El acto contó con la presencia de muchos peronistas, destacándose la del Presidente del Partido Justicialista de la Provincia y actual Intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Se inició con

la entonación de la Tradicional Marcha Peronista. A continuación el actual Diputado Provincial Dr. Javier Mignaquy hizo entrega de la documentación partidaria y junto al Presidente entrante, firmaron el acta de transmisión respectiva.

Luego fueron asumiendo las nuevas autoridades comenzando por los Congresales Provinciales Titulares Viviana Guzzo, Mauricio Martín y Alan Garate, y los Suplentes Silvia Barreiro y Carlos Bartoletti. Al término del mismo hizo uso de la palabra Viviana Guzzo quien hizo referencia a la situación comprometida de nuestro país y de nuestra localidad, castigada por tarifazos, despidos, haciendo hincapié en la controvertida Ley de Reforma Previsional, y la no menos complicada situación que atraviesa el sector docente, fijando el desafío de formar dirigentes que puedan dirigir los destinos de nuestra localidad en las próximas elecciones del 2019.

Más tarde, recibieron su Certificado los Consejeros Partidarios suplentes: Carlos Gómez, Griselda Rodríguez, Silvina Balaguer, Leandro Tresols, Sergio Del Rincón, Guido Guzzo, Irma Torren y Fiorella Lombardo.

Sucesivamente fueron asumiendo: Elena Romero, Guillermo Cleñán, Darío Bono, Camila Ramos, Rocío Cabrera, Victoria Martín, Antonio Lombardo, José Lega, Ricardo Martínez, Andrea Pereyra, Marcelo Avendaño, Viviana Cabrera, Martías Fahey, Fabián Hernández, Nora Guenchual y Juan Carlos Paulina.

En primer lugar dejó su mensaje la Vicepresidenta Nora Guenchual destacando su iniciación política junto a su padre, luego expresando que realizó un paréntesis en su militancia por no coincidir con las autoridades anteriores. Por último hizo uso de la palabra el nuevo Presidente Paulina quien expresó el agradecimiento a todos quienes aceptaron el desafío de formar parte del mismo y también a Mignaquy por aceptar realizar la transmisión de la conducción de esa manera, de cara a los peronistas.

Luego se refirió a su larga militancia y por último delineó cuales serían entre otras acciones las primeras que pondrá a consideración del Consejo: comenzar apenas lo autorice las autoridades del partido a nivel provincial una amplia campaña de afiliación, como así también, la intención de que el Partido tenga una dinámica real, tratando de estar en forma permanente abierto para todos los peronistas e incluso para el pueblo en general, entre otros conceptos finalizó expresando que el pueblo los eligió con su voto, para que el Peronismo sea oposición de control seria y firme.

Participaron del acto muchos dirigentes de la región entre ellos el Presidente del PJ de Chacabuco Javier Estévez, el ex Intendente y ex Diputado Provincial Darío Golía, el Presidente del PJ 9 de Julio Horacio Delgado; en representación del Presidente del PJ Bragado lo hizo el Srio. de Organización, Leandro Taghon, el Presidente del PJ y ex Intendente de Lincoln Jorge Fernández. En representación de todos ellos dirigió la palabra Golia quien en un encendido discurso expresó los distintos momentos que le ha tocado vivir al Peronismo hasta llegar a la actualidad, analizando detalladamente cada una de esas etapas, destacando finalmente y de manera especial, los últimos gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Para cerrar el acto hizo uso de la palabra, el Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez quien centró su mensaje en la tarea que se ha propuesto llevar adelante en la conducción del mismo, bregando por la unidad de todos los sectores, analizando la realidad del Gobierno Nacional y Provincial y del Partido Justicialista en particular y solicitó a que todos los distritos busquen la unidad partidaria para recuperar el poder de cara al futuro.

Se leyeron adhesiones de Nuevo Encuentro, refrendado por su Secretario Gral., como así también de la referente de Carlos Casares, Ada García, del Intendente y Presidente de PJ de L.N. Alem, Alberto Conochiari, el Presidente del PJ de Junín, Lautaro Matucci, el Presidente del PJ Ameghino Marcos Shanahan, el Presidente del PJ Trenque Lauquen Roberto Baselli y la dirigente MónicaEstévez.

Por último, el joven músico local, Federico Esparraguerra quien interpretó su canción “YA VES” y Vivian Avilés con su conocido repertorio.